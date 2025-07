In programma a Pompei (NA) la sesta edizione

Anche quest’anno tra i tanti eventi in programma in Campania troviamo quelli presentati dalla Residenza Artistica Sharing Art, divenuta negli anni una realtà sempre più consolidata, grazie alla programmazione di masterclass, appuntamenti culturali, mostre e spettacoli in programma fino alla fine di settembre.

La direzione artistica come di consueto è curata dall’attore e regista Luca Varone. La Residenza Artistica Sharing Art è situata nel cuore dell’Ager Pompeianus, area archeologica suburbana dell’antica città di Pompei, alle falde del Vesuvio, nei pressi della Civitas Giuliana (Via Civita 5/A).

Anche l’edizione 2025 vede il patrocinio del Comune di Pompei, Città Metropolitana Napoli, Regione Campania ed Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Il calendario 2025 sia delle masterclass, sia degli eventi è davvero ricco, al fine di coinvolgere un pubblico sempre più vasto e affezionato.

Dopo aver ospitato nel mese di giugno le masterclass Summer Cump artistico, Mindfulness e natura: un viaggio alla scoperta interiore e la quinta edizione di Klimax Dance Lab, nelle date (8 – 10 luglio, 22- 27 luglio, 5 – 10 agosto) torna l’appuntamento della masterclass Dialoghi Tra Monologhi – Sebastiano Bottari

Dal 28 al 31 agosto sarà la volta del Shankara Festival 2025, un’esperienza unica di yoga e arti olistiche ai piedi del maestoso Vesuvio.

Dal 9 al 14 settembre la Residenza Artistica Sharing Art ospiterà la quarta edizione del Vesuvius Contact Festival, una settimana intensiva dedicata alla danza, al contatto, alla presenza.

Anche in questa sesta edizione non mancherà il consueto appuntamento con l’Entropia Beer Fest, dal 16 al 20 luglio e l’edizione 2025 di Nziem Festival Musica, in programma il 21 e 22 giugno.