Dal 31 gennaio in radio “100 BATTITI (NUN PAZZIÁ)”

Da venerdì 31 gennaio 2025 sarà in rotazione radiofonica “100 BATTITI (NUN PAZZIÁ)”, il primo singolo di VINCENZO, già disponibile sulle piattaforme digitali.

“100 battiti (Nun pazziá)” è un brano che racconta i desideri nascosti e quelli che ancora non hanno preso forma nella nostra mente. Quando questi desideri emergono e diventano concreti, l’urgenza di realizzarli ci travolge, offuscando la ragione e lasciandoci in balia di emozioni intense. È in quel momento che i battiti del cuore si fanno sentire, sempre più forti, sempre più veloci.

Sia che si parli d’amore o di paura, si tratta di emozioni profonde e difficili da controllare, capaci di lasciarci senza fiato.

Spiega il cantautore napoletano a proposito del brano: “Di solito tutto quello che mi accade nel quotidiano lo metto nella scrittura. Le canzoni di questo progetto parlano di emozioni, di sentimenti e di rapporti personali, sia a livello familiare che amicale. L’emozione prima della registrazione del mio primo videoclip era palpabile ma sono molto soddisfatto del risultato finale”.

Il videoclip di “100 battiti (Nun pazziá)” descrive un viaggio emotivo attraverso i colori, che rappresentano i desideri e i sentimenti dei protagonisti, dal più puro al più intenso e passionale. Nella prima parte, il bianco domina la scena, simbolo di un desiderio puro e incontaminato, ancora indefinito ma carico di potenziale. Successivamente, il nero avvolge tutto, esprimendo la profondità e l’intensità di una voglia concreta, quasi viscerale, che emerge dal cuore. Infine, il rosso esplode in tutta la sua forza, incarnando la passione travolgente e il battito accelerato del cuore, accompagnato da una danza che celebra questo momento di energia e coinvolgimento totale.