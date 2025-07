Mercoledì 9 luglio 2025 doppio appuntamento a Sant’Agnello (NA)

Alle 20 l’autrice Raffaella R Ferré con “Lo stronzo geniale” alle 21 concerto Laudato Si’ con gli Animali

Mercoledì 9 luglio doppio appuntamento a Sant’Agnello, nell’ambito del cartellone degli eventi comunali “rEstate Sintonizzati 2025”. Alle ore 20:00 presso l’Oasi in Città si terrà l’incontro con la scrittrice Raffaella R. Ferré, con la quale dialogherà Concetta Damiani. Verrà presentato il libro “Lo stronzo geniale. Guida semiseria ai Nino Sarratore” (Colonnese Editore).

“Quel che resta di una storia bene raccontata non è quasi mai l’eroe protagonista, ma più spesso quel particolare personaggio che corrisponde al tipo che nella vita reale preferiresti evitare, e che invece sai già di aver incrociato. Nino Sarratore de “L’Amica geniale” ne è l’esempio perfetto. Prototipo dell’uomo attento con l’ideale pronto, si presenta intelligente, affascinante e perfettamente in grado di mascherarsi da “bravo ragazzo” anche se non lo è manco per un’unghia del piede. Ambiguo, prima ci convince che la tenebra che lo accompagna è un turbamento tutto nostro, e poi ci intorta, inconsapevole del solco emotivo lasciato nelle sue numerosissime “amiche”. Lettrici e lettori di mezzo mondo hanno imparato a conoscerlo grazie ai libri di Elena Ferrante e alla fortunata serie televisiva che ne è stata tratta. Tutti abbiamo incontrato un Nino Sarratore, e come Lila e Lenù ci siamo sentiti attratti, gli abbiamo voluto bene e fino a un certo punto abbiamo addirittura pensato di perdonarlo. Questo libricino, tra ironia e verità, esplora letteratura e cultura pop per aiutare chi legge a riconoscere il Sarratore di turno, perfetto sulla carta, ma puntualmente un disastro nella vita reale”.

A seguire, alle ore 21:00 nella Chiesa dei Sette Dolori si terrà il concerto per piano e voce omaggio a Jorge Bergoglio, ispirato all’enciclica “Laudato si’”, a dieci anni dalla sua pubblicazione. Il filo conduttore comune a tutti i brani scelti è la presenza degli animali e degli elementi naturali. Il mezzosoprano Gilda Pennucci Molinaro e la pianista Daniela Polito eseguiranno brani di Gino Paoli, Franz Schubert, Ludwig Van Beethoven, Astor Piazzolla, Camille Saint Saens, Reynaldo Hahn, Augusta Holmes, Domenico Modugno e Wolfgang A. Mozart, oltre a canti tradizionali napoletani come Palomma e notte e Lu cardillo, e a brani tradizionali americani come I bought a cat.

“Laudato sie cum tutte le creature” è un verso del Cantico delle creature di S. Francesco che ha ispirato Papa Bergoglio per la sua famosa Enciclica “Laudato si…” nella quale è indicata la necessità di una nuova ecologia globale, per la salvaguardia del pianeta e dell’umanità. Con un’attenzione alle condizioni di vita degli animali, molto spesso vittime di una sete esagerata di profitto che genera dolore, orrori, malattie pericolose per uomini e donne. Gli animali sono nostri fratelli e sorelle. Francesco ammansì il lupo di Gubbio, feroce solo perché privo di cibo. E ad essi è dedicato buona parte del programma, senza distinzione tra musica classica o leggera. Unico aggettivo importante: bella (la Musica). Un animale -il cane, la gatta- innanzitutto come sinonimo di un legame affettivo profondo (Dalla, Beethoven, Modugno); oppure come simbolo di purezza, in opposizione alla cattiveria dell’uomo (Schubert), o di malinconica nostalgia (Piazzolla). Purtroppo, anche utilizzato per esprimere pulsioni antifemministe (Palomma e notte), se non addirittura omicide (Lu cardillo). Ma, molto meglio, gli animali sono anche i protagonisti di una filastrocca (I bought a cat) utile ai bambini per l’apprendimento delle parole.

Gli eventi fanno parte del progetto “Sant’Agnello. Luci, colori e musica” III edizione del Comune di Sant’Agnello con il patrocinio della Città Metropolitana ed è incluso nel cartellone degli eventi metropolitani 2024-2025.