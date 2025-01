Discussione del futuro della politica di coesione e dell'agenda sociale

Questa settimana la vicepresidente esecutiva per i Diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione, Roxana Mînzatu, e il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme, Raffaele Fitto, saranno a Cracovia (Polonia) per discutere del futuro della politica di coesione e del suo contributo alla competitività, alla crescita e all’agenda sociale dell’Europa.

Il vicepresidente esecutivo Fitto inizierà la sua visita oggi, mercoledì 29 gennaio, incontrando la ministra polacca per i Fondi di sviluppo e la politica regionale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz per discutere del dispositivo per la ripresa e la resilienza e del futuro della politica di coesione. Visiterà inoltre il campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, in occasione dell’80° anniversario della sua liberazione da parte delle forze alleate.

Giovedì 30 gennaio i vicepresidenti esecutivi Mînzatu e Fitto parteciperanno alla conferenza organizzata dalla presidenza polacca del Consiglio sul tema “The European way of growth: A growth policy for a secure, resilient and globally competitive European Union” (Il percorso europeo verso la crescita: una politica di crescita per un’Unione europea sicura, resiliente e competitiva a livello mondiale). I due vicepresidenti esecutivi apriranno la conferenza insieme alla ministra Pełczyńska-Nałęcz e al sindaco di Cracovia Aleksander Miszalski. Tra i temi all’ordine del giorno, il ruolo della politica di coesione come strumento per rafforzare la sicurezza e la competitività dell’Europa, i suoi risultati e le sfide future, nonché la sua dimensione sociale.

La vicepresidente esecutiva Mînzatu incontrerà inoltre Monika Sikora, sottosegretaria di Stato presso il ministero dei Fondi di sviluppo e della politica regionale.