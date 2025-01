Annullato lo spettacolo di questa sera al teatro Carlo Gesualdo

A causa di una improvvisa indisposizione dell’artista Massimo Lopez, lo spettacolo “Dove eravamo rimasti”, in programma questa sera al Teatro “Gesualdo” di Avellino, è stato annullato.

La International Music and Art, inoltre, ci ha comunicato che non sarà possibile recuperare il recital in questa stagione ma si sono resi disponibili a farlo nella stagione teatrale 2025-2026 in data da concordare.

Per le tante persone che hanno già acquistato i biglietti dello spettacolo sarà comunque possibile chiedere il rimborso del tagliando, seguendo le procedure previste dai canali di vendita.

Pur trattandosi di un impedimento non imputabile alla nostra volontà, la direzione del Teatro “Gesualdo”, si rammarica per il disagio arrecato al pubblico.