Nargi incontra i cittadini nei quartieri

Gazebo e laboratori ad Avellino per ascolto, proposte e visione della “città ideale”

Nel corso delle tappe nei quartieri, la candidata sindaco di Avellino Laura Nargi ha incontrato residenti e famiglie allestendo gazebo informativi pensati come spazi di ascolto diretto. A San Tommaso, prima tappa del percorso, e poi sul Corso cittadino, il dialogo con i cittadini ha messo al centro segnalazioni, criticità e proposte per il futuro della città.

Accanto al confronto con gli adulti, spazio anche ai più piccoli con laboratori creativi. I bambini hanno disegnato la loro “città ideale”, immaginando strade più sicure, aree verdi, luoghi di gioco e una città più vivibile. Un modo per restituire, attraverso lo sguardo dell’infanzia, una visione spontanea e diretta di ciò che Avellino potrebbe diventare.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di ascolto diffuso che punta a raccogliere contributi dal territorio per costruire un programma amministrativo partecipato, quartiere dopo quartiere.