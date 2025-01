La Sindaca Anna Petta: “Un'intesa strategica per il futuro della gestione idrica. Un grande risultato della nostra Amministrazione con la riduzione del debito di circa il 50%”

Il Consiglio Comunale di Baronissi ha approvato l’accordo transattivo tra il Comune e l’Ausino S.p.A., società che gestisce il Servizio Idrico Integrato, per la ricognizione e la definizione delle posizioni debitorie e creditorie maturate tra il 2015 e il 2024. L’intesa raggiunta rappresenta una svolta significativa nella gestione del servizio idrico, consentendo di chiudere in maniera definitiva le pendenze economiche tra le parti. Dopo un’accurata verifica contabile e un lungo confronto tecnico e politico, il Comune ha ottenuto una riduzione del debito complessivo da 620.811,73 euro a 304.278,40 euro, con un piano di pagamento sostenibile suddiviso in sei rate fino al 2029. L’accordo prevede inoltre che Ausino S.p.A. possa continuare ad occupare, in comodato d’uso gratuito fino al 30 giugno 2025, i locali comunali di Via dei Greci n. 9, impegnandosi successivamente a trasferire la propria sede operativa in un altro immobile sul territorio comunale, senza costi aggiuntivi per l’ente.

“Siamo riusciti a raggiungere un accordo significativo tra il Comune e Ausino, risolvendo in modo definitivo la questione dei crediti e debiti reciproci. Questo risultato rappresenta una tappa fondamentale per la gestione del servizio idrico integrato sul nostro territorio e una chiara dimostrazione dell’efficacia di questa Amministrazione. La compensazione legale delle somme dovute e crediti ha permesso di definire un debito residuo ridotto, con un piano di rateizzazione che consente di affrontare gli impegni economici in modo sostenibile e pianificato. Questa soluzione non solo sana le partite contabili, ma apre la strada a un nuovo modello di collaborazione tra il Comune e la società, basato sulla trasparenza e sulla solidità finanziaria”. A dirlo è la Sindaca Anna Petta.

L’approvazione dell’atto transattivo rappresenta un passo avanti nella razionalizzazione e ottimizzazione della gestione del servizio idrico nel Comune di Baronissi. L’intesa raggiunta dimostra la capacità dell’Amministrazione comunale di affrontare le criticità con una visione strategica, volta a garantire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche senza compromettere la qualità dei servizi essenziali. L’accordo con Ausino S.p.A. si inserisce in un percorso più ampio di consolidamento finanziario, trasparenza amministrativa e sviluppo sostenibile, elementi fondamentali per un Comune che guarda al futuro con responsabilità e lungimiranza.

“Questo accordo consente di mettere ordine nei rapporti economici tra Comune e Ausino S.p.A., assicurando trasparenza e correttezza contabile. Il piano di rientro concordato permetterà di gestire il pagamento del debito in maniera sostenibile, senza gravare eccessivamente sul bilancio comunale. È importante sottolineare che, grazie a questo accordo, stiamo gettando le basi per un servizio idrico sempre più efficiente, sostenibile e attento alle necessità dei nostri cittadini. La strada che abbiamo intrapreso insieme ad Ausino è una strada di cooperazione, con l’obiettivo di garantire una gestione sempre più moderna e in linea con le esigenze di un territorio che cresce e si sviluppa”. A dirlo è l’assessore al bilancio e Vicesindaco Luca Galdi.

Grazie a questa operazione, l’amministrazione comunale potrà programmare con maggiore sicurezza le proprie attività finanziarie, destinando nuove risorse a investimenti utili per la comunità e garantendo ai cittadini un servizio idrico efficiente e moderno.