I cittadini non devono credere alle telefonate che chiedono di spostare denaro

Alla presenza di Giuseppe Capone, Ispettore della Polizia di Stato, del Ten. Col. Giuseppe Taraschi del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, del Magg. Giovanni Nuzzo del Comando provinciale della Guardia di Finanza di NAPOLI , del Vice Questore Michele Salemme del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli , del Prof. Benigno Casale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Napoli, dell’Avv. Matteo Marchetti del Codacons , si è svolto, per la seconda volta, un incontro, presieduto dal Vice Prefetto Sergio Di Martino, per esaminare le criticità in merito al fenomeno delle truffe on line al fine di ricevere proposte volte a risolvere o ridurre il fenomeno. Seguiranno altri incontri con altri soggetti pubblici e privati.

L’incontro è avvenuto, su impulso del Codacons, con lo scopo di coinvolgere il maggior numero di parti.

Il Codacons ha posto l’accento sulle truffe online che continuano a rappresentare una delle maggiori minacce per la sicurezza economica e digitale dei cittadini. In particolare, tra i fenomeni più diffusi e devastanti ha posto l’attenzione sul phishing, una tecnica fraudolenta che sfrutta l’inganno per ottenere informazioni bancarie, credenziali di accesso e altri dati sensibili. Gli attacchi di phishing spesso si concretizzano in prelievi illegittimi dai conti correnti bancari o dalle carte di credito delle vittime, con gravi ripercussioni sul piano socioeconomico.

Il phishing è un attacco informatico che si concretizza tramite l’invio di e-mail o SMS malevoli progettati per indurre le vittime a cliccare su link pericolosi o a fornire informazioni riservate. Gli utenti vengono ingannati da messaggi che sembrano provenire da istituti bancari, enti ufficiali o altri soggetti fiduciari, ma che in realtà sono frutto della creazione dei cybercriminali.

Proposte per un intervento concreto sono state presentate da tutti i partecipanti, i quali hanno dato un contributo proponendo varie iniziative tra cui è emersa con forza l’esigenza di contrastare le telefonate fraudolente che apparentemente provengono da Società o Enti certificati.

“Al fine di ridurre l’impatto delle truffe online”, spiega l ‘ Avv. Matteo Marchetti, “sono necessarie azioni mirate di sensibilizzazione;

1. è urgente avviare campagne di informazione su tutto il territorio campano, utilizzando gli organi di stampa, la pubblicità progresso e programmi educativi nelle scuole secondarie superiori per sensibilizzare i cittadini sui rischi del phishing e su come proteggere i propri dati bancari.

2. è fondamentale stipulare accordi tra le istituzioni bancarie per garantire che i rimborsi vengano effettuati rapidamente, a seguito di un reclamo e di una denuncia alle forze dell’ordine. Questo processo dovrebbe essere semplificato e accelerato, per ridurre il disagio dei cittadini.”

L ‘ Avv. Marchetti aggiunge “ Noi del Codacons saremo , come sempre, pronti ad agire per tutelare tutti i cittadini che sono stati vittime di queste pratiche illegali. Ci preoccuperemo di aumentare la velocità delle pratiche per il rimborso delle somme sottratte, chiediamo ai malcapitati di contattare e fare reclami alle forze dell’ordine e soprattutto

A) DI NON CREDERE ALLE TELEFONATE CHE RIGUARDANO SPOSTAMENTO DI DENARO;

B) PARLARE SEMPRE CON IL PERSONALE DELLA PROPRIA BANCA RECANDOSI IN FILIALE”.