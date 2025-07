Un viaggio teatrale nel cuore dei territori rurali campani

Parte da Ariosto e arriva ai cammini interiori e fisici dell’uomo contemporaneo lo spettacolo ”Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori… il viaggio”, una produzione itinerante che unisce poesia, comicità e riflessione.

Lo spettacolo si inserisce nel progetto CAM SENT, promosso dalla partnership tra 12 Gruppi di Azione Locale della Campania, riuniti per valorizzare le risorse culturali, storiche e umane dei territori rurali. CAM SENT, acronimo di Cammini e Sentieri, è il progetto di Cooperazione Interterritoriale finanziato da PSR Campania 2014-2020, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo” LEADER Tipologia di intervento 19.3.1 “Cammini e sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura), al quale hanno aderito il GAL Alto Tammaro – GAL Titerno (capofila), il GAL Alto Casertano, il GAL Cilento, il GAL Colline Salernitane, il GAL Irpinia Sannio, il GAL Partenio, il GAL Sentieri del Buon Vivere, il GAL Taburno, il GAL Terra è Vita, il GAL Terra Protetta, il GAL Vallo di Diano e il GAL Vesuvio Verde.

In questo ambito si colloca lo spettacolo teatrale, ambientato nei cortili di antichi palazzi, cantine e teatri all’aperto, luoghi simbolo di un’ospitalità diffusa e genuina. Lo spettatore verrà trasportato in una sorta di stazione di posta del tempo che fu, dove cavalieri, contadine, imperatrici, eroi, pellegrini e migranti si incontrano per raccontare – tra sorrisi e poesia – i propri cammini: viaggi di fede, migrazioni, sogni d’amore e desideri di riscatto. Il viaggio, elemento centrale dell’opera, è qui inteso non solo come spostamento fisico ma come ricerca identitaria e spirituale. Un invito a perdersi per ritrovarsi, a uscire dalla quotidianità per riscoprire se stessi e il territorio, in un intreccio di racconti che fondono l’epica con la vita contadina, le Crociate con le nozze di Cana, il mito con la realtà.

“CAM SENT nasce dalla volontà di riscoprire e valorizzare i territori rurali della Campania attraverso una rete di itinerari interconnessa” – Afferma il Presidente del GAL Alto Tammaro Antonio Di Maria - “Questo spettacolo itinerante rappresenta una tappa significativa del nostro percorso: un viaggio che unisce arte, memoria e spiritualità, capace di parlare al cuore delle comunità e di chi le visita. Come GAL capofila, siamo orgogliosi di guidare una rete di territori che, insieme, vogliono promuovere un turismo lento e sostenibile, restituendo valore alle nostre radici e ai luoghi che le custodiscono. I cammini e i sentieri non sono solo percorsi fisici: sono ponti tra passato e futuro, tra persone e territori, tra storia e speranza.”

L’obiettivo è ambizioso: portare il teatro fuori dai luoghi canonici per restituirlo alle comunità, ai borghi, ai cammini; trasformare i sentieri fisici in percorsi emotivi; stimolare un turismo culturale sostenibile che metta al centro l’esperienza umana.

Lo spettacolo è un inno all’erranza, alla memoria e all’incontro. Una tappa fondamentale di CAM SENT, che si candida a diventare un modello di valorizzazione del territorio attraverso l’arte, l’identità e la partecipazione.

Per Info

info@camsent.it

camsent.it

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI:

15 luglio – Montella (GAL IRPINIA SANNIO)

18 luglio – Sicignano degli Alburni (GAL SENTIERI DEL BUON VIVERE)

20 luglio – Montesano sulla Marcellana (GAL VALLO DI DIANO)

25 luglio – Agerola (GAL TERRA PROTETTA)

27 luglio – Ottaviano (GAL VESUVIO VERDE)

28 luglio – San Potito Sannitico (GAL ALTO CASERTANO)

29 luglio – Santa Paolina (GAL PARTENIO)

8 agosto – Morcone (GAL ALTO TAMMARO)

6 settembre – Torrecuso (GAL TABURNO)

7 settembre – Giffoni Valle Piana (GAL COLLINE SALERNITANE)

9 settembre – Cava de’ Tirreni (GAL TERRA È VITA)