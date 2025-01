La creatività musicale dei giovani per celebrare e tutelare la risorsa idrica

Sull’onda del successo della scorsa edizione, torna il contest idromusicale “Note d’Acqua”, frutto della collaborazione tra l’Ente Idrico Campano e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Ideato per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo 2025, il progetto invita gli studenti delle scuole secondarie di II grado ad intraprendere un viaggio creativo che unisce musica, arte ed educazione ambientale.

Il progetto, alla sua seconda edizione, si basa sul protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno tra le due Istituzioni. Questa collaborazione ha già dimostrato come il lavoro congiunto possa essere un potente catalizzatore per promuovere valori fondamentali. Nel 2024, grazie a questa iniziativa, tantissimi giovani hanno potuto riflettere sul valore inestimabile dell’acqua attraverso il linguaggio universale della musica.

Gli studenti partecipanti saranno chiamati a comporre brani musicali ispirati all’acqua, affrontando il tema in modo letterale o metaforico. Una commissione di esperti valuterà le opere, selezionando quelle che maggiormente incarnano lo spirito dell’iniziativa. La fase finale del contest culminerà in un evento speciale il 22 marzo 2025, durante il quale i giovani talenti saranno premiati per la loro creatività.

“La musica è uno strumento straordinario per sensibilizzare i giovani sui temi ambientali e per far crescere una coscienza collettiva. – ha dichiarato Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano. – Questa seconda edizione del festival canoro Note d’Acqua conferma il nostro impegno per costruire una cultura della sostenibilità e diffondere valori fondamentali come la tutela delle risorse idriche”.

“Note d’Acqua” non è solo un concorso musicale: è un’occasione per educare le nuove generazioni alla responsabilità ambientale e per creare una comunità più sensibile alle sfide globali. Le scuole interessate possono consultare il bando ufficiale al seguente link:

https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania/-/seconda-edizione-del-festival-note-d-acqua-