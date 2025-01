Discussione del futuro della politica di coesione e del piano per la ripresa e la resilienza

Giovedì 23 e venerdì 24 gennaio il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto sarà in Finlandia per discutere della futura politica di coesione dell’UE e del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il Vicepresidente esecutivo visiterà innanzitutto il valico di frontiera orientale di Nuijamaa, nella regione della Carelia meridionale, accompagnato dal Segretario di Stato Risto Artjoki. La visita offrirà l’occasione di discutere con i sindaci regionali e locali delle sfide incontrate dalle regioni frontaliere orientali della Finlandia, in particolare dopo la chiusura delle frontiere a causa dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina.

A Helsinki il Vicepresidente esecutivo Fitto incontrerà il Primo Ministro Petteri Orpo e il Ministro degli Affari europei, Joakim Strand, per discutere delle priorità della Finlandia, tra cui un maggiore sostegno alle zone settentrionali scarsamente popolate per ridurne al minimo le sfide strutturali. L’agenda urbana per l’UE e il ruolo delle città nella promozione dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione dovrebbero essere discussi in un incontro con rappresentanti locali organizzato dal Sindaco di Helsinki, Juhana Vartiainen, e dai Sindaci di Espoo e Vantaa, Kai Mykkanen e Pekka Timomen.

Venerdì il Vicepresidente esecutivo Fitto incontrerà la Ministra dell’Agricoltura, Sari Essayah, e il Ministro dell’Economia, Wille Rydman, per discutere del ruolo della politica di coesione e del dispositivo per la ripresa e la resilienza nell’affrontare le sfide incontrate dalle regioni frontaliere e dalle zone vulnerabili.