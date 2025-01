Vetrina di giovani talenti dell'agricoltura Made in Campania

La Coldiretti Campania cerca talenti e idee da valorizzare offrendogli la giusta vetrina nell'ambito professionale e l'opportunità di farsi conoscere in tutta la Nazione. Questo lo spirito che anima l'invito a partecipare all'Oscar Green 2025.

https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/iscrizione/ Quest’anno sono cinque le categorie di concorso dell’Oscar Green, le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 20 marzo prossimo, direttamente sulla pagina weboppure presso le Federazioni Provinciali Coldiretti.

“In un contesto che, senza dubbio, non è favorevole per le nuove generazioni, il settore agricolo si presenta come un’opportunità significativa per i giovani – sottolinea il delegato nazionale di Coldiretti Giovani, Enrico Parisi -. L’agricoltura italiana, nella sua attuale forma, caratterizzata da diversificazione e multifunzionalità, svolge infatti un ruolo chiave nel favorire l’occupazione e nel promuovere la crescita del settore”.