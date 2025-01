Hanno preso parte quasi 1200 vigili del fuoco provenienti da tutte le regioni d'Italia

Sabato 18 gennaio, presso lo stadio Puchoz di Aosta, si è svolta la cerimonia di chiusura della 39ª edizione del campionato italiano VV.F. di sci alpino e nordico, del 10° campionato italiano VV.F. di snowboard e del 9° campionato italiano VV.F. di sci-alpinismo, che hanno avuto luogo nelle località di Pila e Cogne dal 16 al 18 gennaio 2025.

L’ottima organizzazione della manifestazione, a cui hanno preso parte quasi 1200 vigili del fuoco provenienti da tutte le regioni d’Italia, è stata curata dal del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, guidato dal Comandante Salvatore Coriale e dal Vice-Comandante Stefano Perri, con la collaborazione del personale, in servizio, in quiescenza e volontario e di tutto il Comitato Organizzatore incaricato dalla Giunta regionale.

Hano preso parte anche il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Eros Mannino.

L’Ispettore Antincendio Ing. Roberto Dello Russo, appartenente al Comando di Avellino , ha partecipato con grande determinazione al 10° Campionato Italiano VV.F di Snowboard, classificandosi in un eccellente 8° posto nella classifica nazionale. La sua performance è stata particolarmente significativa, non solo per il piazzamento, ma anche per la costanza e l’impegno dimostrati durante l’intera competizione. Dello Russo ha saputo mettere in campo le sue capacità tecniche e la sua preparazione atletica, sfidando alcuni dei migliori atleti provenienti da tutta Italia.

Questo risultato non solo evidenzia le sue doti personali, ma anche l’importante preparazione che il Corpo dei Vigili del Fuoco, e in particolare il Comando di Avellino, mette a disposizione dei suoi membri per eccellere anche in ambito sportivo.