Aperto l'invito a presentare candidature

La Commissione europea ha aperto oggi le candidature al premio per i giovani imprenditori europei, volto a dare visibilità alle iniziative innovative dei giovani in tutta Europa. Il premio permetterà ai giovani innovatori di accedere a preziose opportunità di tutoraggio e finanziamento.

Le presentazioni finali si terranno il 5 giugno, in occasione della Giornata europea dell’industria, a Rzeszów, in Polonia. I finalisti presenteranno i loro progetti a leader del settore, responsabili politici e potenziali investitori di tutta Europa. Ciascuno dei 10 finalisti riceverà un sostegno personalizzato fino a 20 000 €, comprendente consulenza di esperti del settore, accesso a reti professionali e strumenti pratici per sviluppare le idee e garantire il successo a lungo termine.

Il premio per i giovani imprenditori europei è un concorso che celebra l’innovazione e l’imprenditorialità in tutti i settori. Aperto agli imprenditori al di sotto dei 40 anni, mira a dotare le start-up e gli innovatori delle competenze, delle conoscenze e delle risorse necessarie per prosperare in un panorama economico sempre più competitivo. I candidati sono invitati a presentare progetti rispecchianti le priorità dell’Unione europea, come la sostenibilità, la trasformazione digitale e le ricadute sociali positive.

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 marzo 2025.