Riveduto contro l'incitamento all’odio online nel regolamento sui servizi digitali

La Commissione e il comitato europeo per i servizi digitali accolgono con favore l’integrazione del codice di condotta riveduto contro l’incitamento all’odio online+ nel quadro del regolamento sui servizi digitali, che incoraggia codici di condotta volontari per affrontare i rischi online.

Il codice di condotta+, che si basa sul codice di condotta iniziale del 2016, è stato sottoscritto da Dailymotion, Facebook, Instagram, Jeuxvideo.com, LinkedIn, i servizi per i consumatori ospitati da Microsoft, Snapchat, Rakuten Viber, TikTok, Twitch, X e YouTube.

Il codice di condotta+ rafforzerà il modo in cui le piattaforme online trattano i contenuti che le leggi dell’UE e nazionali definiscono incitamento all’odio illegale. Il codice di condotta integrato faciliterà il rispetto e l’effettiva applicazione del regolamento sui servizi digitali per quanto riguarda i rischi di diffusione di contenuti illegali.

La Vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen, responsabile per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “In Europa non c’è posto per l’odio illegale, né offline né online. Accolgo con favore l’impegno delle parti interessate a favore di un codice di condotta rafforzato nell’ambito del regolamento sui servizi digitali. La cooperazione tra tutte le parti interessate è la via da seguire per garantire uno spazio digitale sicuro per tutti.”

Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori, ha dichiarato: “L’odio e la polarizzazione sono minacce ai valori e ai diritti fondamentali dell’UE e compromettono la stabilità delle nostre democrazie. Internet sta amplificando gli effetti negativi dell’incitamento all’odio. Intendo lavorare instancabilmente per contrastare l’incitamento all’odio e i reati generati dall’odio nell’UE. Confidiamo che questo codice di condotta+ farà la sua parte per garantire una risposta robusta. Siamo tutti a favore di un’Europa unita contro l’odio.”