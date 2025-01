I partecipanti, provenienti da contesti socio-familiari difficili, hanno seguito con entusiasmo le prime ore di lezioni teoriche e pratiche sviluppando competenze in ambito ristorativo e professionale

Giro di boa per il progetto di formazione professionale inclusiva lanciato a novembre da Perrella Network e Gesco. Il percorso sta mostrando risultati incoraggianti nel sostenere circa venti giovani, di età compresa tra i 16 e i 21 anni, provenienti da contesti socio-familiari difficili. L’iniziativa, articolata in due corsi formativi, mira a fornire competenze specializzate, promuovere l’inserimento lavorativo e contrastare la dispersione scolastica.

Dal 14 novembre scorso, i partecipanti hanno seguito con entusiasmo le prime 50 ore di lezioni teoriche e pratiche presso la Perrella Academy, sviluppando competenze in ambito ristorativo e professionale. Il progetto, che terminerà il 17 aprile 2025, prevede un totale di 18 lezioni per 100 ore di formazione, cui si accompagna un periodo di stage di sei mesi presso aziende locali della ristorazione e pizzerie, volto ad offrire ai giovani l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite.

Ad oggi, il progetto ha già ottenuto importanti traguardi in un’ottica di coinvolgimento attivo dei partecipanti, con una frequenza che sfiora il 100% e progressi concreti in competenze tecniche e trasversali dei ragazzi, come confermato dai docenti e dai tutor nonché la collaborazione proficua tra Perrella Network, Gesco e le aziende partner, che si preparano ad accogliere gli stagisti nei prossimi mesi.

Due i percorsi formativi avviati: il Corso IeFP, Operatore di Cucina con indirizzo Cuoco, incluso nell’offerta formativa della Regione Campania, consente ai partecipanti di acquisire una qualifica professionale riconosciuta. L’esame finale sarà valutato da una commissione regionale. E il progetto “Dote Comune”, promosso dai Centri dei Servizi Sociali Territoriali (CSST) con il supporto del Comune di Napoli, questo programma facilita l’orientamento lavorativo attraverso il rilascio di un attestato di frequenza.

“Siamo estremamente soddisfatti dei progressi fatti finora. Vedere questi giovani impegnarsi con determinazione è una conferma che investire nel loro futuro è la strada giusta. Questa fase intermedia è per noi uno stimolo a continuare, sapendo che il vero cambiamento avviene quando si uniscono forze e visioni comuni”, afferma Giuseppe Perrella, Direttore Commerciale di Perrella Distribuzione.

Soddisfatto anche Ettore Paolucci, Academy Planner che aggiunge: “I ragazzi coinvolti, molti provenienti da contesti difficili e con esperienze di dispersione scolastica, hanno mostrato entusiasmo e partecipazione. Nonostante la poca disciplina iniziale, si sono sentiti a loro agio grazie al mix di pratico e teorico, instaurando un buon rapporto con noi e tra di loro. Inoltre, un bel segnale è stato che, prima delle feste, hanno richiesto di continuare nonostante non fosse previsto un incontro. Adesso che siamo a metà percorso, ritengo che l’obiettivo principale, metterli a loro agio, ma allo stesso tempo responsabilizzarli affinché comprendano il valore del lavoro e della disciplina, sia stato ben raggiunto. Al termine, saranno tutti referenziati”.

Nella seconda metà del progetto, l’attenzione sarà rivolta alla preparazione degli stage e al completamento delle lezioni teoriche e pratiche. Il team di Perrella Distribuzione e Gesco continuerà a monitorare il progresso dei partecipanti, garantendo che ognuno riceva il massimo supporto possibile.