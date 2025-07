Un nuovo servizio presso il Municipio di Grottaminarda (AV)

Si mettono a punto gli ultimi dettagli presso il Municipio di Grottaminarda per l’apertura di un nuovo servizio: il “Punto di facilitazione digitale”, al fine di semplificare l’accesso dei cittadini a numerosi servizi digitali.

Il facilitatore digitale è un’iniziativa di IFEL Regione Campania (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania) finanziata da “Next Generation Eu”, a cui il Comune di Grottaminarda si è candidato proprio per potenziare ulteriormente la digitalizzazione dei servizi pubblici ma soprattutto per aiutare i cittadini in difficoltà nell’utilizzo e nell’accesso ai servizi on-line.

«Lo sportello sarà attivo una volta a settimana, al primo piano del Palazzo comunale – spiega Marisa Graziano, Assessore delegato ai rapporti con le Istituzioni Regionali e Provinciali – un’operatrice sarà a disposizione dei cittadini per guidarli nell’utilizzo di servizi come lo Spid, la Carta d’identità elettronica, la App IO, il Fascicolo sanitario elettronico, il cambio medico di base, l’esenzione ticket, e così via. Con questo servizio contiamo di rendere più semplice per i cittadini sbrigare quelle incombenze burocratiche che a volte sembrano scogli insormontabili per chi non è pratico del Pc e di altri dispositivi per accedere ad internet».

A questa comunicazione ne seguirà un’altra ancor più dettagliata appena il servizio sarà operativo, probabilmente tra due settimane. Intanto per ulteriori info o supporto online, è possibile visitare il sito:

www.digitale-facile.regione.campania.it