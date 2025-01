I Vigili del Fuoco di Avellino hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 06’00 di oggi 17 gennaio, sono intervenuti nel comune di Montoro in via Casaforte, per un incendio che ha visto coinvolta una legnaia adiacente ad un palazzo del posto. Le due squadre intervenute dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli hanno spento le fiamme evitando che si propagassero alla vicina abitazione e messo in sicurezza l’area, non si sono registrate persone coinvolte.