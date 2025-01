Sant’Angelo dei Lombardi, Centro di comunità, 18 gennaio 2025 ore 18.30

Continua la serie di presentazioni del libro di Francesco Di Sibio pubblicato lo scorso mese di novembre da La Bussola edizioni dal titolo "Quirinale, 31 dicembre ore 20.30". Il volume ripercorre in rapida ma approfondita sequenza i Messaggi del primo mandato presidenziale di Sergio Mattarella.

Così, sabato 18 gennaio presso il Centro di comunità di Sant’Angelo dei Lombardi, alle ore 18.30 l’autore parlerà della sua ultima fatica insieme a personalità di spicco.

L’incontro sarà aperto dal saluto di Rosa Anna Maria Repole, Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, poi converseranno con l’autore la giornalista Elisa Forte, l’on. Luigi Famiglietti e l’arcivescovo Pasquale Cascio.

La giornalista Forte avrà il ruolo di coordinare gli interventi e di approfondire le tematiche che di volta in volta verranno proposte nel dibattito. Famiglietti, invece, è stato Deputato della XVII Legislatura, dal 2013 al 2018, proprio quella in cui Sergio Mattarella è stato eletto presidente della Repubblica, quindi porterà tra l’altro la sua esperienza, vissuta in prima persona, di quei giorni. L’Arcivescovo Cascio, infine, approfondirà il legame tra le istituzioni e il territorio, grazie alla sua sensibilità per la cultura politica.

L’appuntamento è stato fortemente voluto dall’associazione La Rinascita aps, che ha seguito la gestazione del lavoro collaborando attivamente con Di Sibio, tramite il proprio presidente Enzo Signorelli. La presentazione appare essere la prima di una serie di appuntamenti culturali in grado di far riflettere sull’epoca che stiamo vivendo per affrontarla al meglio.

Il volume si fregia di due importanti collaborazioni: l’on. Pierluigi Castagnetti, presidente della Fondazione Fossoli e già segretario del Partito Popolare Italiano, uomo dalla vasta esperienza politica nonché fine conoscitore di Sergio Mattarella; Andrea Covotta, giornalista dalla vasta esperienza di commentatore politico e Responsabile di Rai Quirinale.

Nella sua prefazione, l’on. Castagnetti afferma: “Il messaggio di fine anno è diventato lo strumento consuetudinario con cui il Presidente parla alla comunità dei suoi concittadini, cercando di interpretare le aspettative e gli stati d’animo della maggior parte di loro, una specie di conversazione in famiglia”.

Il giornalista arianese, invece, ha offerto due saggi brevi, il primo sull’elezione di Mattarella a Capo dello Stato e il secondo, che chiude il libro, sull’inaspettata rielezione del 2022. In modo lucido, Covotta mette a fuoco la personalità dell’ospite del Quirinale: “Mattarella intende la politica come un esercizio di pazienza, una attività per così dire al dettaglio e mai all’ingrosso come amava ripetere Aldo Moro”.