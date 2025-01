L'evento si svolgerà il 18 gennaio presso Limina Teatro

Si terrà il prossimo 18 gennaio 2025, alle ore 18:00, presso Limina Teatro di Avellino, la presentazione del libro di poesie Matto di Antonio La Sala, edito da Affiori di Giulio Perrone Editore.

Durante l’evento, l’autore dialogherà con Francesca Iandolo. Seguirà la lettura di alcuni testi selezionati, a cura di Clif Imperato.

Sinossi

Vi parlerò, se vorrete, con la Fortuna e sarà tante storie e frammenti poetici, versi e radici di boschi, distese d’acqua e venti che si invocano quando la saggezza è più della conoscenza, sineddoche di donne, come vecchie madri. Matto è la loro voce e quella degli Arcani, quella che mi ha svezzato e mi ha predetto il futuro in una preghiera a un Dio sordo; in un piatto tre volte passato sulla testa; in una domanda fatta alle carte, oracolo raccolto in coppie uguali. È immagine riflessa della follia che serve a lasciare la vecchia strada; è separazione e nuova coscienza di tutta la forza che serve a scegliere una bestemmia. E andare.

Il libro è disponibile anche online sul sito della casa editrice (https://www.giulioperroneditore.com/prodotto/matto/).

Informazioni sull’evento:

Data: 18 gennaio 2025

Ora: 18:00

Luogo: Limina Teatro, Via Sant’Antonio Abate 1/C, 83100, Avellino.

Per confermare la propria partecipazione: https://forms.gle/QfJ7H8asQZPTdGDN6

Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale della casa editrice (www.giulioperroneditore.com).