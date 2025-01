Oltre 54.000 euro raccolti grazie all’arte per sostenere le famiglie in difficoltà nella diocesi di Salerno

Con l’inaugurazione del progetto “CASA I.D.E.A. – Inclusione Diritti Empowerment e Autonomia” della Fondazione Caritas Salerno, avvenuta il 13 gennaio 2025, prende vita un’importante iniziativa dedicata alle famiglie monoparentali e alle persone in difficoltà. La raccolta fondi per il progetto è stata realizzata nei primi mesi del 2024, permettendo di comprendere meglio il tempismo del comunicato stampa che celebra questo straordinario risultato. Tra i principali promotori del successo della raccolta fondi figura il Maestro Fernando Mangone, che ha donato le sue opere.

Anche grazie al contributo del Maestro Mangone, sono stati raccolti oltre 54.000 euro, una parte significativa della campagna di crowdfunding sostenuta da Intesa Sanpaolo attraverso la piattaforma For Funding, che ha superato complessivamente i 114.000 euro. Questi fondi permetteranno di ristrutturare e allestire un immobile a Giovi San Nicola di Salerno, destinato a diventare un luogo di accoglienza e di relazione per chi vive in situazioni di fragilità.

“Sono felice di aver contribuito al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta fondi per la creazione di una Casa che accolga, nella realtà salernitana, le persone in una situazione di fragilità. Con la Fondazione F.A.M. Fondazione Arte Mangone vogliamo dare questo tipo di contributo alla società, mettendo l’arte al servizio di chi ha più bisogno,” ha dichiarato il Maestro Fernando Mangone.

La Campania è una delle regioni europee con il più alto tasso di rischio di povertà ed esclusione sociale, secondo i dati ISTAT, con una situazione particolarmente critica per le famiglie monogenitoriali. Progetti come CASA I.D.E.A. rappresentano una risposta concreta a queste sfide, offrendo supporto abitativo e percorsi di autonomia a chi si trova in difficoltà. L’impegno della Fondazione F.A.M. dimostra come arte, solidarietà e istituzioni possano fare la differenza per il benessere delle comunità locali.