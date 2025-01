Prossimamente nel cast delle nuove puntate di “Zelig”, l'attore comico debutta con doppia data già da record e un tour nazionale

L’anno nuovo segna un entusiasmante punto di partenza per Vincenzo Comunale, lo stand-up comedian napoletano si prepara a conquistare i palcoscenici italiani con il suo tour e con un doppio spettacolo inedito – dal titolo “A Ruota Libera Show” – che terrà esclusivamente a Napoli. Contestualmente all’inizio e alla sua partecipazione della nuova stagione di Zelig, la storica trasmissione televisiva condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, in onda dal 15 gennaio su Canale 5; Comunale da marzo a maggio prossimo riprende il tour nazionale di “Ant3prima” partito nel 2024 che lo vedrà protagonista per altre 13 tappe realizzate sempre da Full Heads Comedy questa volta in collaborazione con Be Comedy UK.

Il debutto avverrà a Napoli con la prima di “A Ruota Libera Show” che si terrà presso la Casa della Musica / Teatro Palapartenope nelle date del 21 e 22 febbraio 2025. Un doppio appuntamento attesissimo che vede il primo giorno già sold out, mentre il secondo si avvia a registrare il tutto esaurito. Gli eventi sono prodotti dalla società Ufficio K.

Lo spettacolo promette di essere un’esperienza unica, con la partecipazione di ospiti d’eccezione tra musicisti, attori e colleghi comici, pronti a condividere il palco in un’atmosfera di grande festa che prevede il coinvolgimento del pubblico. La scaletta dello spettacolo la deciderà la “ruota della fortuna”, altre scene improvvisate avranno dei manichini come spalla, un esperimento social net che Vincenzo ha reso virale sul web. Da sottolineare l’interazione con il pubblico che potrà portare degli abiti con i quali verranno vestiti i manichini e grazie allo stile dei capi nasceranno le gag. Gli stessi vestiti poi saranno donati ad un’associazione che raccoglie abiti usati e li distribuirà a famiglie bisognose.

Lo spettacolo è stato scritto e diretto dallo stesso Comunale.

I biglietti per la seconda data sono ancora disponibili sul circuito Ticketone.

Un anno di successi e progetti ambiziosi

Subito dopo Napoli, Comunale partirà per il suo atteso tour nazionale di 13 tappe, con un calendario in aggiornamento, riproponendo lo spettacolo dal titolo “Ant3prima” in nuove città italiane non toccate nel 2024. Questo tour sarà un’occasione per raggiungere nuovi pubblici e consolidare il successo di uno show che ha già raccolto consensi unanimi. Tra le tappe è prevista anche una data internazionale ad Amsterdam, proseguendo una tradizione di successi all’estero iniziata negli anni precedenti con gli spettacoli a Parigi, Londra e Lisbona.

L’attore comico è diventato un volto familiare per il pubblico italiano grazie ai suoi monologhi incisivi, capaci di unire eleganza, ironia e riflessione su temi sociali e politici di grande attualità. Considerato dalla critica e dal pubblico come la voce più promettente della nuova comicità che nasce a Napoli si distingue per la sua capacità autoriale e il suo talento comico che rappresentano un ponte tra l’eredità culturale di figure iconiche come Troisi e un approccio moderno, ispirato alla comicità anglosassone. Con la sua sfrontatezza elegante e mai gratuita, Comunale affronta temi complessi con una schiettezza che richiama i grandi nomi della stand-up internazionale, mantenendo però una radice partenopea. Il suo stile è un equilibrio perfetto tra leggerezza e profondità, tra la tradizione e una visione che guarda al futuro. Con la sua sottile ironia, l’artista smaschera gli stereotipi e riflette sulle contraddizioni della società contemporanea, con uno sguardo particolarmente attento alle difficoltà vissute dalle nuove generazioni. I suoi monologhi toccano argomenti inusuali per la stand-up comedy tradizionale, come la camorra e il mito del “tutto era meglio prima”.

Un comico virale e poliedrico

Oltre che sul palco, Vincenzo si è imposto come un fenomeno virale sui social media, dove i suoi video reel e le sue improvvisazioni col pubblico hanno raggiunto diversi milioni di visualizzazioni.

La sua attività di autore lo ha reso un riferimento anche per altri artisti di spicco, come Peppe Iodice e Vincenzo De Lucia.

Nel 2023 ha conquistato il pubblico di Napoli con spettacoli memorabili, tra cui la chiusura della rassegna “Restate a Napoli”, con la direzione artistica di Lello Arena, che ha radunato più di cinquemila spettatori in Piazza Plebiscito, affiancato da Carlo Amleto e Davide DDL, e come il doppio spettacolo nella stessa giornata portato in scena al Teatro Trianon-Viaviani diretto da Marisa Laurito per poi esibirsi nel 2024 al Teatro Mediterraneo, ospite del festival Comicon durante il quale ha presentato lo spettacolo “Inoltrato molte volte” (co-prodotto e andato in scena per la prima volta presso le Officine San Carlo con ospiti Le Coliche, Cristina Donadio, Miriam Candurro, Nicola Conversa, Gigi&Ross) per poi affermarsi come protagonista dello spettacolo “A pane e Troisi” con la regia e il testo di Anna Pavignano (co-sceneggiatrice dei film di Massimo Troisi), andato in scena lo scorso novembre, per tre repliche tutte sold out, ancora presso le Officine San Carlo. Una prima teatrale come attore per Comunale voluto fortemente dalla Pavignano alla sua prima regia teatrale.

In queste molteplici attività Comunale continua a sperimentare nuove forme di comicità durante le serate di stand up del suo collettivo “Allert’ Comedy” realizzate in giro per i club della Campania.

Tra teatro, televisione e cinema e la sua città

Nel 2025 Comunale punta a estendere la sua attività anche al mondo cinematografico, con l’ideazione di un cortometraggio che lo vedrà protagonista sia come regista che interprete, con l’obiettivo di approdare presto al lungometraggio. Parallelamente sta lavorando a nuovi contenuti per i social e non esclude un futuro anche come conduttore televisivo.

Il suo legame con il pubblico è diventato quasi familiare, alimentato da spettacoli sempre curati e dalla sua capacità di raccontare la sua generazione con autenticità e leggerezza, passando dai “numeri dei social net” ai numeri dal vivo, reali.

Vincenzo Comunale riesce a rappresentare la realtà che ci circonda non come semplice sfondo, ma come protagonista delle sue storie, in cui gli accadimenti locali diventano universali. Il segreto del suo successo risiede nella spontaneità e nella capacità di rappresentare una realtà locale che sa parlare a tutto il Paese.

Questi le info dettagliate circa il tour e la tappa di Napoli:

21/22 febbraio Casa Della Musica/ Teatro Palapartenope in “A Ruota Libera Show”

A seguire in tour con “Ant3prima”:

07.03 Martina Franca (Ta), Piccolo Teatro Comunale

08.03 Bari, Rigenera

19.03 Palermo, Teatro Agricantus

26.03 Firenze, Yellowsquare

27.03 Pisa, Leningrad (TBA)

03.04 Bassano del Grappa (Vi), Garage Nardini

05.04 Padova, CarichiSospesi

09.04 Modena, Tube

10.04 Reggio Emilia, Fuori Orario

17.04 Brescia, DerMast

07.05 Amsterdam, Clink

15.05 Torino, Teatro Q77

