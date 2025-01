Al via la seconda edizione della rassegna di incontri gratuiti per il benessere femminile

Dopo la grande partecipazione registrata alla prima edizione, torna a Sant’Agnello la rassegna di incontri gratuiti per il benessere femminile, intitolata “Donne, quante cose abbiamo in Comune”, patrocinata dal Comune di Sant’Agnello, promossa dalla Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili e organizzata dall’associazione culturale Share.

«Riproponiamo un progetto pensato dalle donne per le donne, da subito accolto con entusiasmo dalla cittadinanza – dichiara il Vice Sindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Maria Russo - un momento di condivisione e di confronto, dove sentirsi guidate nel prendersi cura di sé, grazie alla sinergia creata con la Commissione pari opportunità, le fisioterapiste Cristiana Izzo e Lorena Pastena, curatrici della rassegna, e tutte le figure professionali, anche qua tutte al femminile, coinvolte».

Durante i quattro incontri, che si terranno alle 17:00 presso il Centro pastorale Don Onorio Rocca (Chiesa dei Sette Dolori), verranno trattate tematiche inerenti la salute e il benessere femminile, con una parte teorico-informativa e un’altra esperienziale, finalizzate a promuovere la conoscenza di sé e una vita più sana, in equilibrio tra corpo, mente e spirito, e in armonia con l’ambiente circostante.

Il primo incontro è programmato per venerdì 17 gennaio 2025 ed è focalizzato sul cambiamento ormonale e le fasi del ciclo femminile. «Partire da questo tema – dichiarano le organizzatrici – significa riconoscere e abbracciare i cambiamenti che attraversiamo, celebrarli come segni della nostra forza e unicità. È un invito a smettere di combattere contro il nostro corpo e riconoscerlo come un alleato, capace di accompagnarci e trasformarci. Questa ciclicità ci insegna a fluire con la vita, a conoscere noi stesse e a riscoprirci ogni giorno, con occhi nuovi».

La partecipazione è del tutto gratuita ed è necessaria la prenotazione tramite questo link: https://forms.gle/oUCh1nRjPzjuFyNC6

I posti sono limitati per preservare l’intimità dell’esperienza. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti si accede automaticamente alla lista d’attesa: nel caso qualche iscritta dovesse rinunciare si procederà a contattare ulteriori nominativi per scorrimento in ordine cronologico. È necessario portare con sé il proprio tappetino personale per gli esercizi e indossare abbigliamento comodo.

Gli incontri successivi saranno: venerdì 31 gennaio su Psiche, postura e longevità; venerdì 21 febbraio su Alimentazione e circolazione; e venerdì 7 marzo su Sessualità e pavimento pelvico.