Sarà presente all'importante fiera italiana dedicata alla private label

OrtoRomi parteciperà a Marca 2025 (15-16 gennaio 2025), la fiera italiana dedicata ai prodotti a Marca del Distributore (Mdd). La Cooperativa Agricola con stabilimento a Bellizzi (provincia di Salerno) sarà presente con uno spazio espositivo di 48 mq, concepito per favorire l’incontro con i clienti della GDO nazionale e per confrontarsi con gli operatori di un mercato in forte evoluzione.

In un momento storico complesso per il settore, caratterizzato da significative difficoltà ma anche da un costante incremento del peso della Private Label, la partecipazione a Marca rappresenta per OrtoRomi un’occasione strategica per analizzare le nuove tendenze, rafforzare le partnership esistenti, costruire nuove relazioni e valutare opportunità future.

Presso lo stand saranno visibili le principali Mdd già disponibili per le varie insegne nei segmenti delle zuppe fresche pronte, delle insalate di IV gamma e degli estratti 100% naturali di frutta estratta a freddo, privi di zucchero, coloranti e conservanti. Una varietà di prodotti eccellenti che testimonia il forte impegno di OrtoRomi nel perseguire costantemente la qualità, risultato di un lavoro accurato e continuo lungo l’intera filiera, dal campo alla valorizzazione.

OrtoRomi attende i suoi visitatori al Padiglione 29, Stand B52-C53.