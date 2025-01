Una nuova casa per il punto di riferimento del beach volley a Benevento

Dal 2014, la Beach Republic è un punto di riferimento per gli appassionati di beach volley a Benevento: in questi 10 anni, professionisti e amatori del beach volley hanno frequentato il campo di Via Vittime di Nassiriya (nei pressi del mega parcheggio) per dedicarsi ad allenamenti, partitelle amatoriali, tornei professionali e percorsi formativi dedicati a questo sport dinamico e appassionante.

Oggi, la Rete di Economia civile Sale della Terra, insieme a Bruno Sparandeo e Luca De Gennaro, fondatori della Beach Republic, annunciano il trasferimento della scuola dalla location di Viale Vittime di Nassiriya al Welcome Sport Village, un luogo dedicato allo sport e all’inclusione sociale, riaperto da “Sale della Terra” lo scorso luglio (dopo vent’anni di gestione sotto il nome “Olmeri” di precedenti proprietari, che lo hanno reso un pilastro dello sport della cittadina sannita).

Il Welcome Sport Village, situato in contrada Olmeri, ambisce ad essere molto più di un complesso sportivo: attualmente dotato di un campo di calcio a 7, è un progetto che mira a diventare un vero e proprio polo dello sport, dove attività fisica e socialità si fondono per creare opportunità e abbattere barriere. L’obiettivo è accogliere un numero crescente di discipline sportive, promuovendo quei valori fondanti lo sport quali il rispetto, la cooperazione e l’inclusione delle persone più fragili.

Il presidente di Sale della Terra, Angelo Moretti, è entusiasta di accogliere una nuova disciplina all’interno del Welcome Sport Village: “Sale della Terra si è data l’obiettivo di sostenere la vita e tutto ciò che ha una storia locale da raccontare, a partire dalle aree interne e dal welfare. Di fronte alla notizia che la gloriosa stagione della Beach Republic stava volgendo al termine, abbiamo pensato che la città non dovesse assolutamente perdere quella esperienza ricca di coinvolgimento giovanile, e non solo, e ci siamo adoperati per darne continuità grazie alla immediata disponibilità dei suoi responsabili. Come abbiamo fatto prima con la pasticceria Russo e poi con lo stesso impianto sportivo di Olmeri, oggi Welcome Sport Village, oggi intendiamo dare continuità a Beach Republic ed al suo patrimonio materiale e immateriale, allocando i campi di Beach presso il WSF. Lunga vita al Beach volley Made in Sannio!”

Una nuova sinergia per crescere insieme

Il trasferimento della Beach Republic al Welcome Sport Village segna una nuova fase per la scuola di beach volley, come sottolineato da Bruno Sparandeo e Luca De Gennaro: “Le difficoltà degli ultimi periodi non potevano cancellare dieci anni di presenza e crescita su un territorio non balneare. Avevamo l’obiettivo di garantire un continuum alla nostra community, che negli anni è diventata il valore aggiunto del nostro club. Abbiamo dato al territorio un luogo di condivisione, una disciplina olimpica a cui approcciarsi e risultati invidiabili sia in campo italiano che europeo, grazie al nostro campione Filippo Fusco. Terminare tutto questo sarebbe stato come cancellare un pezzo importante della nostra storia. Fortunatamente, abbiamo incontrato una realtà organizzata e competente a cui trasferire tutti i nostri asset, materiali e non, certi che sia la scelta giusta per affidare il nostro passato e il nostro presente, costruendo insieme un futuro sicuro. Ringraziamo il Welcome Sport Village per aver creduto in noi e per averci teso una mano, riconoscendo il valore che abbiamo generato su un territorio non proprio semplicissimo.”

Il Welcome Sport Village ospiterà i campi di beach volley già operativi presso la struttura di viale Vittime di Nassiriya; sono già in corso i lavori di adeguamento della zona interessata, la data di apertura verrà comunicata nelle prossime settimane.