All’inizio del 2025 due città hanno assunto il titolo di Capitale europea della cultura (CEC): Chemnitz (Germania) e Nova Gorica (Slovenia). Nel corso dell’anno le due capitali ospiteranno eventi culturali, mostre e spettacoli che getteranno luce sulla ricchezza delle nostre comuni culture europee. Quest’anno le celebrazioni hanno una dimensione aggiuntiva, in quanto il 2025 segna il 40° anniversario dell’iniziativa CEC.

L’inaugurazione di Chemnitz come Capitale europea della cultura 2025 avrà luogo il 18 gennaio. Con il motto “C the Unseen“, la città mira a rafforzare il ruolo della società civile attraverso progetti culturali di tipo partecipativo e a creare una rete di “costruttori della democrazia europea”. Dal canto suo, Nova Gorica inizierà le sue attività come Capitale europea della cultura l’8 febbraio. In tale contesto, la città punta a uno sviluppo comune con Gorizia, la città italiana con cui confina, diventando così un’autentica “Capitale europea della cultura senza frontiere”. Sarà anche un’opportunità per esplorare, attraverso mezzi culturali e artistici, il concetto di frontiere multidimensionali.

Glenn Micallef, Commissario per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, ha dichiarato: “Congratulazioni alle nostre Capitali europee della cultura 2025, Chemnitz e Nova Gorica. Attendo con interesse un intero anno di celebrazioni che mettano in evidenza la diversità, le identità e i valori delle culture europee, evidenziando nel contempo ciò che riunisce i cittadini europei nel celebrare la nostra diversità, le nostre identità e i nostri valori. Si tratta inoltre di un’opportunità per riflettere sull’impatto di questa prestigiosa iniziativa negli ultimi 40 anni. ”

Il titolo di Capitale europea della cultura consente alle città di stimolare il loro sviluppo locale e regionale attraverso la cultura e comporta una serie di benefici culturali, economici e sociali a lungo termine, sia per le città che per le regioni circostanti.

Per poter essere selezionate, le città dovevano istituire un programma culturale con una forte dimensione europea, promuovendo la partecipazione attiva delle loro comunità. La Commissione ha assegnato alle Capitali europee della cultura 2025 il premio Melina Mercouri, del valore di 1,5 milioni di €, finanziato nell’ambito del programma «Europa creativa» in riconoscimento della qualità dei loro preparativi per l’anno in corso. Il commissario Micallef assegnerà il premio Mercouri nel quadro della sua partecipazione alla cerimonia inaugurale che si terrà a Chemnitz il 18 gennaio, dove terrà anche un discorso. Maggiori informazioni sono disponibili online.