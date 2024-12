www.irpinia24.it

I Presidenti di Senato e Camera hanno firmato l’atto di nomina del Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Presidente e Collegio è l’avvocato Maurizio Borgo, mentre il professor Francesco Vaia e il dottor Antonio Pelagatti ne sono i componenti. Le nomine hanno decorrenza dal 1° gennaio 2025. Classe 1971, avvocato dello Stato, Borgo è capo di gabinetto della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Il decreto legislativo che istituisce il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 17 luglio del 2023: era il secondo dei decreti attuativi della legge delega sulla disabilità, (legge delega n. 227 del 22 dicembre 2022).

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania l’avv. Paolo Colombo, nel congratularsi e nel formulare i migliori auguri di un buon lavoro al Garante Nazionale e a tutto il Collegio, sottolinea: “Questo nuovo Istituto ha un’importanza significativa per il contributo che potrà fornire per l’esigibilità in concreto dei diritti sanciti in favore delle persone con disabilità”. Conclude l’avv. Colombo: “Ora il Garante ed il Collegio tutto dovranno ascoltare e confrontarsi con le persone con disabilità, le loro famiglie e le loro associazioni rappresentative.”