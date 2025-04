L'appuntamento è per sabato 5 aprile dalle 20.30 in poi. Una notte di musica ed energia

Il Nu Metal torna protagonista ad Avellino con un evento imperdibile! Sabato 5 aprile, la Sonic Muse ETS ospita la Nu Metal Evening, una serata dedicata a uno dei generi più rivoluzionari della musica alternativa. L’appuntamento è dalle 20:30 in poi, quando via Pedicini 63 si trasformerà nel punto di riferimento per tutti gli appassionati delle sonorità più aggressive e travolgenti, dove le chitarre ribassate, i ritmi martellanti e le contaminazioni sonore dominano la scena.

Il Nu Metal, un genere che ha saputo rivoluzionare la scena musicale, ha radici profonde nella cultura degli anni ’90, un periodo in cui diverse influenze musicali si sono mescolate per dare vita a una nuova estetica sonora. Questo stile ha preso vita grazie a band come Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, Deftones e System of a Down, che hanno spinto i confini della musica metal con l’introduzione di elementi hip-hop, elettronici e industriali. I loro riff potenti, le voci graffianti e i testi che esplorano temi come l’alienazione, la rabbia e l’introspezione hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo, rendendo il Nu Metal un punto di riferimento per generazioni di artisti e ascoltatori.

La Sonic Muse ETS è un centro culturale che da sempre si distingue per il suo impegno nella promozione di nuove forme di espressione artistica. Situata in via Pedicini 63, ad Avellino, l’associazione ospita eventi musicali, letterari e cinematografici, diventando un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa alle proposte culturali tradizionali. La Sonic Muse è anche un circolo ARCI, un’area di aggregazione che promuove la cultura, la musica e la partecipazione attiva alla vita sociale. È un luogo dove la musica si fonde con la letteratura e il cinema, creando un ambiente stimolante per tutti coloro che credono nel potere trasformativo dell’arte.

La Nu Metal Evening offrirà una serata all’insegna della musica e dell’adrenalina, con una selezione di brani iconici che hanno definito la scena Nu Metal.

Oltre alla playlist con i pezzi più amati e potenti del genere, ci sarà un Open Mic che permetterà a tutti i partecipanti di esibirsi in una performance artistica di loro scelta (musicale, teatrale, reading poetico ecc.). La serata sarà anche un’opportunità per socializzare con altri appassionati del genere e, per i soci e tesserati, il bar sarà a disposizione per gustarsi un drink in compagnia.

Se sei cresciuto con il Nu Metal o desideri scoprire questo genere esplosivo, questa serata è l’occasione perfetta per vivere un’esperienza unica. L’evento celebrerà la musica potente e ribelle che ha segnato un’epoca e continua a ispirare e emozionare. Non perdere l’opportunità di far parte di un’incredibile ondata di energia e passione!

Dove: Sonic Muse ETS, via Pedicini 63, Avellino

Quando: Sabato 5 aprile 2025, ore 20:30

Ingresso: Riservato ai soci Arci. La tessera ha un costo di 10 euro ed è valida in tutti i circoli Arci d’Italia. Se non sei tesserato, puoi fare la richiesta scaricando l’APP Arci e tesserarti direttamente presso il nostro circolo.