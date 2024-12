Aldo Rega ha sottoscritto l’adesione del LI.SI.PE. a Pensionati per l’Italia

Questa mattina Aldo Rega Segretario Nazionale dell’organizzazione sindacale (LI.SI.PE.) “Libero Sindacato Pensionati” ha sottoscritto l’adesione del LI.SI.PE. a Pensionati per l’Italia (PPI). Il LI.SI.PE. è un’organizzazione sindacale di tipo associativo non commerciale, senza fini di lucro. I propri obiettivi sono lo sviluppo, il miglioramento e la difesa delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei lavoratori e dei pensionati in generale. Tutte le iniziative in difesa dei lavoratori o dei pensionati, a qualsiasi livello, vengono espletate in modo spontaneo, volontario e gratuito senza scopi di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà nei confronti degli associati. Il Presidente di Pensionati per l’Italia Antonio de Lieto, certo della valida collaborazione di Aldo Rega, nell’interesse degli iscritti, augura allo stesso, benvenuto nella grande famiglia del PPI.