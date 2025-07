Parisi si congratula con D’Antonio e rilancia la collaborazione con l’Ateneo

“A nome mio personale e dell’intero Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno, esprimo sincere congratulazioni al Prof. Virgilio D’Antonio per l’elezione a Rettore dell’Università degli Studi di Salerno”. Queste le parole di congratulazioni espresse dal Presidente del Collegio dei Geometri di Salerno, Geom. Gino Parisi.

Di recente, il Collegio di Salerno e quello della Provincia di Avellino, hanno sottoscritto la convenzione con UNISA per l’attivazione dall’anno accademico 2023/2024 del nuovo percorso di laura professionalizzante ed abilitante LP-01 per Geometri. Tale accordo permette a tutti i diplomati e agli iscritti al Collegio di iscriversi al Corso di Laurea triennale LP01 che consente di conseguire la Laurea da Geometra.

“Siamo sicuri – ha detto Parisi – che anche con il nuovo Rettore riusciremo ad instaurare un dialogo proficuo per condividere progetti ed iniziative che vanno nella direzione di una crescita formativa e professionale per i laureati di questo nuovo percorso di studi”.

L’Ateneo di Salerno è una grande risorsa per l’intero territorio e per tutto il Sud Italia, dotato di grandi potenzialità, con profili accademici di elevato spessore culturale e professionale in grado di offrire risposte concrete capaci di determinare il miglioramento in tutti gli ambiti della società.

“È nostro intento continuare a collaborare con il mondo accademico per portare le nostre idee e favorire la crescita professionale della nostra categoria. Con questi sentimenti formuliamo gli auguri di buon lavoro al nuovo Rettore D’Antonio”, ha concluso poi Parisi.