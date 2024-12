Appuntamento a Monteforte Irpino per la seconda tappa del romanzo storico di Eleonora Davide.

Venerdì 27 dicembre alle 17,00 appuntamento a Monteforte Irpino per la seconda tappa di “Una vita nobile, storia di Petronilla e del suo tempo”, romanzo storico di Eleonora Davide. Dopo il successo della presentazione che si è tenuta domenica scorsa al Circolo della Stampa di Avellino, raccogliendo l’interesse di un folto pubblico, anche grazie alle sonorità dell’Ottocento napoletano, proposte per coronare il tema del romanzo dai bravissimi Paolo De Vito e Gianluca Marino, l’evento montefortese si terrà nella Chiesa di Maria SS. del Rosario, adiacente a Palazzo Loffredo (sede del Municipio). Il palazzo fu un orfanotrofio voluto da uno dei protagonisti della storia nata dalla penna di Eleonora Davide: il marchese Ludovico Venceslao Loffredo.

A promuovere l’iniziativa la Parrocchia dei Santi Martino Vescovo e Nicola di Bari e l’Arciconfraternita di Maria SS. del Rosario. Prenderanno parte alla presentazione il parroco Don Fabio Mauriello, l’editor Giovanna della Bella, studiosa di storia locale, l’attore Paolo De Vito che,, insieme al viceparroco Don Enrico Venezia, darà vita a un momento musicale dedicato alle atmosfere del romanzo. A guidare l’incontro sarà il giornalista Angelo Damiano.

L’autrice Eleonora Davide ha pubblicato anche i romanzi storici: Il Normanno (2019), Dominus, il codice del destino (2021), Il Normanno e i segreti del Castello (2023), tutti dedicati alla storia di Monteforte Irpino, e Il fiore del Carso, una linea tra due mondi (2020). I titoli sono disponibili su Amazon e sugli altri store online.

Trama: dopo il fallimento della Repubblica Partenopea niente è più come prima. Petronilla, nobildonna dell’illustre famiglia dei conti Coppola, persi entrambi i genitori, è costretta suo malgrado a crescere in convento. A prendersi cura della giovinetta e dei suoi fratelli è lo zio arcivescovo. Il testamento che questi stila in punto di morte per favorire i nipoti orfani, però, troverà l’ostinata opposizione dello spietato zio conte Antonio, che darà origine alla separazione della famiglia in due rami che non si riuniranno mai più. Quello a cui appartiene Petronilla, divenuta una donna affascinante e volitiva, intreccerà la sua storia a quella delle nobilissime famiglie dei Loffredo, dei Revertera e degli Ulloa Severino, mentre Napoli, la capitale di un Regno potente e ricco, corre verso il futuro. Tuttavia la reticenza del Re Borbone a leggere i segni dei tempi farà sì che il Regno delle Due Sicilie si dissolva rovinosamente sotto le insegne di Casa Savoia.