“Insegnare con l’AI: Strumenti” è il primo corso del progetto PNRR ALMA

È disponibile gratuitamente online il MOOC “Insegnare con l’AI: Strumenti”, il primo corso del progetto ALMA (Advanced Learning Multimedia Alliance), la rete guidata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II che riunisce quattordici atenei italiani nell’ambito del progetto PNRR Digital Education HUB.

Come cambia l’insegnamento nell’era dell’AI? Dalla progettazione, fino alla creazione di contenuti didattici efficaci, personalizzati e interattivi, l’Intelligenza Artificiale mette a disposizione dei docenti strumenti innovativi per trasformare l’insegnamento e affrontare le sfide dell’apprendimento contemporaneo.

Federica Weblearning, il Centro per l’innovazione e la sperimentazione della Federico II, si conferma pioniere della didattica digitale con il lancio di “Insegnare con l’AI”, il nuovo programma online ad accesso libero disponibile sulla multipiattaforma federica.eu, che oggi offre oltre 550 MOOC e conta più di 900mila iscritti.

Con questa iniziativa, Federica anticipa le esigenze del mondo educativo, offrendo a docenti e formatori l’opportunità di esplorare gratuitamente tutte le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale applicata alla didattica.

Grazie al corso “Insegnare con l’AI: Strumenti” i docenti impareranno a conoscere i concetti base e gli applicativi di AI generativa, comprenderanno come integrarli nell’insegnamento e nei percorsi formativi e scopriranno nuove strategie e metodi per innovare la didattica.

A firmare il primo MOOC in italiano sull’AI, creato avvalendosi anche di strumenti di Intelligenza Artificiale generativa, è Carlos Delgado Kloos, docente di Ingegneria telematica e delegato del Rettore per le micro credenziali digitali dell’Università Carlos III di Madrid.

I MOOC sono progettati su, per e con l’AI: tutti i contributi video del professor Delgado Kloos sono stati realizzati in spagnolo ma tradotti in italiano grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale e un ruolo importante di tutoraggio è svolto dall’avatar el docente. I syllabus, le esercitazioni, le immagini e i quiz sono stati tutti costruiti e progettati con il supporto di strumenti di AI, ogni lezione è accompagnata anche da attività pratiche e spazi di condivisione finalizzati a un apprendimento collaborativo.