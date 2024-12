“Siamo ambiziosi e in linea con gli obiettivi, ho uno staff di cui vado orgoglioso”

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre alle ore 17:30 presso la sala stampa del palazzetto dello sport “G.Del Mauro”, la conferenza stampa di fine anno della Scandone Avellino in cui è intervenuto il presidente Trasente che ha tracciato un primo bilancio della stagione in corso. Si inizia con il ringraziare tutto lo staff tecnico partendo dagli atleti: “Sono veramente orgoglioso di tutti i miei ragazzi. Con senso di abnegazione, sacrificio, appartenenza e impegno, incarnano bene i valori della nostra terra; molti di loro in questi mesi sono scesi in campo anche se non erano al 100% e hanno dimostrato grande attaccamento alla causa. Oltre ad essere atleti di alto livello sono prima di tutto delle persone serie e speciali; tra noi c’è un rapporto stretto anche al di fuori del campo di gioco. Grazie a loro e al nostro coach Sanfilippo, che sta facendo un lavoro encomiabile, siamo primi in classifica e di certo in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati; questo anche grazie alla stagione scorsa in cui abbiamo messo le basi per quello che stiamo facendo che è sotto gli occhi di tutti. Siamo ambiziosi, abbiamo alzato l’asticella e l’innesto in corsa di un atleta esperto come Cantone, dimostra che vogliamo puntare in alto senza lasciare nulla di intentato. Vorrei ringraziare anche lo staff medico che si è dato molto da fare nell’ultimo periodo; ha dato minuti nelle gambe anche a chi non ne aveva e questo è stato per noi molto importante per raggiungere i successi”

Il patron biancoverde non dimentica il settore giovanile: “Quest’anno abbiamo puntato con decisione anche sui nostri giovani; la loro crescita è fondamentale per una società come la nostra che fa della programmazione un aspetto importante”. Trasente parla anche del rapporto speciale creatosi con Menotti Sanfilippo: “E’ una persona importante per me che, con i suoi preziosi consigli, aiuta molto la crescita di questa società” Il massimo rappresentante della Scandone non risparmia parole al miele per gli sponsor: “Li ringrazio tutti, sono sempre più numerosi quelli che ci aiutano e ci sostengono sempre. Grazie per la fiducia a chi c’è e a chi verrà in futuro e, a riguardo, sarete aggiornati quanto prima”. In chiusura il numero biancoverde ricorda il prossimo impegno dei lupi: “Giocheremo contro Termoli, una diretta concorrete, e sarà importante fare bene e chiudere l’anno nel migliore dei modi. Per l’ultima gara dell’anno, ci sarà “Il memorial Bellizzi”, a cui tengo tanto perché sono molto amico dei figli di Gennaro e Mimmo. Sabato ci saranno tante sorprese per i bambini in vista del Natale e ricordo che l’ingresso è libero”.