Appuntamento ad ingresso libero ad Atripalda domenica 22 dicembre dalle 17.30

Torna il dibattito letterario presso lo Spazio Laika di Atripalda. Domenica 22 dicembre, dalle 17.30, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Stefano Iannaccone, “Non è successo niente” (Les Flaneurs edizioni). Appuntamento ad ingresso libero in via san Giacomo n. 2. Moderano Marco Monetta e Daniela Esposito.

La storia

Angelo è un uomo di mezza età che annega le sue giornate nel bar di fiducia, cercando di tenersi al riparo da una nipote curiosa e da una sorella con cui il legame familiare si è scucito da un pezzo. Elisabetta, attivista femminista, è da poco diventata deputata e sta affrontando la sua prima esperienza in Parlamento, carica di aspettative troppo alte. Carola, celebre vittima di un caso di porn revenge, ha iniziato a prostituirsi, e durante una delle serate in strada assiste a un suicidio che la porta (dritta dritta e suo malgrado) al centro di un caso di cronaca destinato a diventare politico. Alexis è un blogger la cui identità è sconosciuta, ma che colleziona decine di migliaia di like e condivisioni sui social.

Un romanzo corale che intreccia il destino dei personaggi alle più urgenti problematiche dei nostri anni, offrendo una visione multiprospettica del presente e delle sue storture. Per mettere a nudo le contraddizioni di una società in cui ciò che appare conta più di ciò che è.