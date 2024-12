I brani del prossimo album in uscita nel 2025

La indie rock band Mexico86 dopo aver pubblicato tre brani singoli – "Deflesso" , "Cani" e "Capita anche a me", disponibili su Bandcamp e sul canale Spotify e Youtube della band; si appresta a pubblicare il nuovo album il prossimo anno.

Un lavoro con una lunga gestazione che ha visto i produttori Giuseppe de Angelis (Verdena, Afterhours, Bluvertigo), e Taketo Gohara (Brunori, Capossela), registrare tutti i brani tra gli Alari Studio di Monza e il Monopattino Recording Studio di Massa Lubrense.

Con un sound che trae ispirazione dall’indie rock di stampo britannico e americano, i Mexico86 si collocano in un contesto musicale che ricorda le sonorità di band come Pixies, Slowdive, The Smiths e The Strokes. La loro proposta, tuttavia, si distingue nel panorama musicale italiano per la sua autenticità e per un approccio compositivo caratterizzato da chitarre che intrecciano melodie e ritornelli accattivanti, con riff taglienti e testi pungenti, a tratti ironici e mai scontati.

Dopo aver consensualmente recesso il contratto con la label INRI, i Mexico86 hanno trovato una nuova casa presso FreakHouse Records, una storica etichetta napoletana nota per la sua dedizione alla musica altra. Questo nuovo capitolo segna un’importante evoluzione della band e un forte desiderio di tornare a far sentire la propria voce nel panorama musicale che si concretizzerà con un live showcase il giorno sabato 21 dicembre 2024 presso il prestigioso Auditorium900 di Napoli.