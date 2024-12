Il programma degli eventi e degli spettacoli fino a Santo Stefano

Giochi, sorrisi, fotografie, spettacoli, musica e laboratori. Il periodo natalizio ad Avellino è iniziato lo scorso 6 dicembre, con l’inaugurazione dell’Avellino Christmas Village e continua a colorare Piazza della Libertà.

Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 22 e nei fine settimana dalle ore 10 a mezzanotte, sarà possibile viverlo ininterrottamente fino al giorno dell’Epifania.

Il progetto, firmato dall’Associazione Italia Eventi, è frutto di un’esperienza decennale e del desiderio di creare luoghi di confronto e condivisione nelle più belle città del centro sud Italia.

“La città di Avellino ci ha accolti calorosamente, grazie anche al patrocinio del Comune e alla collaborazione della sindaca Laura Nargi e di tutta l’amministrazione, che ringrazio molto. Un’accoglienza che si sta traducendo in presenze importanti, così da consentire una grande vitalità a tutte le aree del nostro villaggio: dal mercatino alla pista di pattinaggio, dall’antica giostra Carosello alla Casa di Babbo Natale, passando per gli appuntamenti con artisti di strada, musicisti e l’area dei salotti del gusto”, sottolinea il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Ad Avellino nelle feste natalizie: ecco cosa accadrà

Tutti i giorni centrali le attività all’interno della Casa di Babbo Natale, dove elfi magici prepareranno tutto ciò che serve per scrivere letterine da spedire al Circolo Polare Artico, scattare foto, giocare insieme e godere della presenza del Babbo in carne ed ossa.

Importante l’iniziativa di educazione alla lettura “Uno a te, Uno a me”: ogni bimbo entrando in casa potrà portare un libro che ha già letto e scambiarlo con gli elfi. In questo modo sarà possibile riceverne un altro in cambio ed incentivare la voglia di lettura dei più piccoli. E tra una foto e uno scambio, tanta animazione, zucchero filato e pop corn.

Altrettanto magici gli spettacoli del Teatro Nazionale di Burattini di Antica Tradizione con Pulcinella ed altri burattini, sempre aperte anche la pista di pattinaggio su ghiaccio e l’antica Giostra Carillon per momenti di puro divertimento, immersi nella magia natalizia.

Venerdì 20 dicembre, alle ore 10:30, appuntamento con i ragazzi dell’Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Manlio Rossi-Doria di Avellino ed i “Salotti del gusto e i Laboratori sui prodotti tipici”.

Sarà la tradizione culinaria avellinese la protagonista del laboratorio delle ore 19, con lo chef Rubens Della Porta dell’Associazione Cuochi Avellinesi. In serata, alle ore 20, in concerto i Canti popolari.

Sabato 21 dicembre, alle ore 11 sarà il tempo del Trampoliere itinerante, ovvero Fabio Moschetti Juggling Comedy Show. Un imperdibile spettacolo di giocoleria e comicità a cura di Sybillae Show.

Alle ore 18 un dolce appuntamento con i Laboratori per i piccoli. La maestra pasticcera Raffaella Valentino di Che Pasticcio di Avellino guiderà i piccoli allievi nella realizzazione de “L’omino e la renna”. Alle ore 20 serata allegra con un gruppo di musica popolare itinerante.

Domenica 22 dicembre, alle ore 11:30 appuntamento con l’entusiasmante ST. George Street Band, in serata – alle ore 20 – si starà in compagnia tra Blues e Poesie irpine.

Lunedì 23 dicembre, alle ore 19, travolgenti musiche natalizie percorreranno l’intero villaggio assieme a La Street Band.

Martedì 24 dicembre, per la Vigilia di Natale, da mezzogiorno e fino alle ore 19:30 sarà allestito uno speciale Dirty Brunch (XMAS EVE).

Giovedì 26 dicembre, alle ore 11 si esibirà il Gruppo Folk Zompa Cardillo, mentre alle ore 20, tra canti e balli, terrà banco la musica popolare itinerante.

Le associazioni locali si ritroveranno sempre ne “La Casetta delle Associazioni Avellinesi”: una sorta di info point turistico per i visitatori ed i turisti, dove poter trovare brochure informative, piantine della città e consigli su cosa visitare. Un luogo in cui saranno organizzate anche una serie di attività di promozione di tutte le realtà associative aderenti.

Presenti con delle casette dedicate anche: l’UNICEF, l’Associazione per l’autismo Il sogno di Ari e l’Associazione Marinai d’Italia – sezione di Avellino.

Spesa e regali al mercatino dell’Avellino Christmas Village

Il mercatino natalizio, sempre aperto, come da tradizione unisce artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia. Qui è possibile acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali, ma anche realizzare regali originali.

Ampio spazio a produttori ed artigiani irpini: salumi e formaggi, funghi e tartufi, vini, torroni, cioccolato, miele biologico e prodotti dell’alveare.

Formaggi e salumi italiani e a marchio, taralli pugliesi, ma anche dolci tipici campani, liquirizia calabra, cioccolato artigianale siciliano, tra cui quello di Modica. Waffel al cioccolato e cioccolata calda, vin brulè, torroni croccanti siciliani alla mandorla e al pistacchio, cannoli e cassate siciliane.

Molti gli artigiani del territorio: bellissime palline di Natale, gioielli, cappelli e sciarpe, creazioni in stoffa e feltro, oggetti in legno (anche per il presepe), creazioni all’uncinetto, bambole di stoffa e altri oggetti realizzati completamente con tessuti.

Di fattura partenopea i prodotti in pelle tra cui borsellini, borse e cinture e straordinaria ceramica artigianale. Pugliesi le lavorazioni in vetro realizzate con la tecnica di Murano.

Da segnalare la casetta assegnata al Liceo Artistico De Luca di Avellino dove è possibile ritrovare molte creazioni artistiche realizzate dagli studenti.