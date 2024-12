L’evento è organizzato da La Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC), delegazione autonoma della provincia di Avellino

La Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC), delegazione autonoma della provincia di Avellino, nell’ambito della sua programmazione riferita alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali naturalistici, paesaggistici e ambientali, mercoledì 18 dicembre c.a. alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino della Confraternita di Santa Monica di Atripalda, presenta il libro “Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri” di Antonello Sica, con prefazione di don Luigi Ciotti, Effatà Editrice. L’evento è inserito in un percorso volto alla riscoperta e alla valorizzazione delle associazioni di fraternità fondate su valori spirituali e caritatevoli sotto l’egida del Beato Pier Giorgio Frassati. Il libro racconta le origini e lo svolgersi della rete dei Sentieri Frassati: uno straordinario progetto, ideato e coordinato da Antonello Sica, escursionistico ed educativo verso un approccio globale alla montagna come palestra che allena, scuola che educa, tempio che eleva. Il libro contiene il racconto di questa mirabile iniziativa e le schede tecniche di ciascun sentiero, ognuna dotata di QR Code che rinvia alle pagine dell’opera, edita dal CAI, L’Italia dei Sentieri Frassati. Nel corso della presentazione sono previsti i saluti di Nunziante De Maio, presidente SIPBC delegazione autonoma della provincia di Avellino, don Ranieri Picone, delegato vescovile per le Confraternite, Gabriele Rescigno, priore della Confraternita di Santa Monica, Adriano Palmieri, presidente Circolo MCL “San Nunzio Sulprizio”, Lucia Gaeta, presidente ACIPeA, Lello Barbarisi, assessore alla Cultura del Comune di Atripalda. Introduce Mario Baldassarre, giornalista addetto stampa e comunicazione SIPBC Avellino, Intervengono il filosofo Fausto Baldassarre e l’autore. Modera il sociologo Paolo Matarazzo.