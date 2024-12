Incontri di Creatività e Magia sostenuti dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli

In occasione delle festività natalizie, la Prima Municipalità del Comune di Napoli è lieta di annunciare l’avvio di una serie di laboratori creativi dedicati ai bambini, progettati per stimolare la loro fantasia e immergerli nella magica atmosfera del Natale.

Il progetto, intitolato “Viennoiseries di Natale”, è organizzato da X Eventi & Communication e arricchisce ulteriormente la già ricca proposta culturale del Comune di Napoli. Sotto la direzione di Severina Ponticilello, i laboratori si terranno presso il polo artistico, culturale e d’intrattenimento In Arte Vesuvio, situato in via Marino Turchi, 23, a partire da oggi lunedì 16 dicembre alle ore 16:30.

Questi laboratori offriranno ai bambini l’opportunità di realizzare deliziosi dolci natalizi. Sotto la guida di uno chef e degli elfi animatori, i partecipanti avranno la possibilità di creare biscotti da appendere al loro albero di Natale e struffoli, una tradizionale dolcezza napoletana, evocando magici momenti trascorsi in compagnia di Babbo Natale.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, con obbligo di prenotazione e sarà condotta da esperti educatori, animatori qualificati e artisti locali.

Il Presidente della 1° Municipalità, Giovanna Mazzone, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire ai nostri bambini l’opportunità di esprimere la loro creatività e di vivere il Natale in modo significativo. Questi laboratori non solo stimolano l’immaginazione, ma promuovono anche valori di comunità e inclusione, l’intento è quello di rendere il periodo natalizio ancora più speciale per i bambini e le famiglie di Napoli.

“Il Natale è un periodo incantevole che i bambini vivono con grande entusiasmo, curiosità e fantasia. È l’occasione ideale per coinvolgerli in attività e giochi che li guidino nell’esplorazione della magia natalizia, stimolando la loro creatività, favorendo la socializzazione e sviluppando anche abilità manuali”, questo è quanto dichiarato dalle sorelle Angela e Lucia Andolfo, patron dell’iniziativa.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. Per prenotare, saranno disponibili tre modalità di contatto: messaggistica tramite numero di telefono dedicato, contact center telefonico e posta elettronica.

Un’occasione imperdibile per vivere il Natale in modo originale, divertirsi e trascorrere del tempo in compagnia di amici e familiari. Vi aspettiamo numerosi!

INGRESSO GRATUITO CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI

INFO E PRENOTAZIONI: (WhatApp/Contact Center) 3343013800 – email: natalemunicipalita1@gmail.com

IL PROGRAMMA:

16/12/2024 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 attività laboratoriali

22/12/2024 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 attività laboratoriali

23/12/2024 dalle ore 11:00 alle ore 13:30 attività laboratoriali

28/12/2024 dalle ore 11:00 alle ore 13:30 attività laboratoriali

05/01/2025 dalle ore 11:00 alle ore 13:30 attività laboratoriali