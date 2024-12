Ottaviani Stefano nuovo componente della Segreteria Provinciale PPI Roma

In data odierna con effetto immediato Gennaro Sannino Segretario Nazionale del “Partito Pensionati per l’Italia” (PPI) ha conferito al signor Ottaviani Stefano Agente Scelto della Polizia penitenziaria, la carica di componente la Segreteria Provinciale PPI Roma, con delega alla Sicurezza. Il neo dirigente Ottaviani Stefano da subito si è reso disponibile per promuovere lo sviluppo associativo ed organizzativo del PPI nella Capitale. La suddetta carica è valida dalla data odierna ed è subordinata alle vigenti norme statutarie del Partito “Pensionati per l’Italia”. Ottaviani Stefano dal 12 novembre 2018 fino ad oggi riveste il grado di Agente Scelto della Polizia penitenziaria, attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Regina Coeli in Via della Lungara 29, Roma 00165. Stefano Ottaviani ha conseguito: Diploma tecnico delle industrie elettriche; Laurea triennale L38 Scienze della formazione cinotecnica; Addestratore cinofilo (Enci) Addestratore Handler “espositore cinofilo” (Enci); Educatore cinofilo livello base (Opes Italia); Dog sitter (Opes italia); Attestato lingua inglese (British institutes); Passaporto informatico (Eirsaf full); Patente auto ministeriale, conseguita presso l’amministrazione polizia penitenziaria. Al neo dirigente provinciale del partito Pensionati per l’Italia gli auguri di buon lavoro da tutti gli appartenenti a “Pensionati per l’Italia”.