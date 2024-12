Il Comune di Teverola, nell’ambito degli interventi e iniziative di socializzazione a favore dei cittadini della terza età , ha organizzato una visita guidata al santuario di San Nicola a Bari per tutti i teverolesi over 65.

La gita, promossa dall’assessore alle Politiche Sociali, Maria Domenica Tirozzi, ha coinvolto numerosi anziani, che stamattina con bus granturismo si sono recati a Bari dove hanno potuto visitare il centro storico e la chiesa di S. Nicola di Bari.La gita proseguirà per Alberobello dove pernotteranno in hotel, per continuare a vivere l’esperienza anche domani con la visita guidata alle Grotte di Castellana. Gli over 65 che hanno potuto partecipare alla visita guidata, sono stati selezionati attraverso un bando ufficiale, sulla base dell’Isee.

Questa di oggi, però, non è l’unica attività per gli anziani. Infatti, durante il periodo natalizio, saranno realizzate ulteriori iniziative per i cittadini della terza età. A seguire, a fine gennaio, è in calendario un visita guidata presso il santuario di San Giovanni Rotondo.

“L’iniziativa, promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Gennaro Caserta, è un segnale importante che dimostra una grande attenzione al benessere degli anziani, oltre a offrire loro l’opportunità di scoprire o riscoprire luoghi di interesse culturale e storico della Puglia - dichiarano all’unisono i componenti del gruppo Teverola Futura -. Momenti come questo, richiesti anche dai rappresentanti dei pensionati, favoriscono la socializzazione e il rafforzamento del senso di comunità”.