Sant’Agnello (Na) – Apre “La Casa di Babbo Natale”

Al via il Mercatino di artigianato e prodotti tipici locali

Sarà un weekend ricco di eventi a Sant’Agnello, in occasione della festività del Santo Patrono, nell’ambito del cartellone comunale “ViviAmo il Natale 2024”.

Oltre ai festeggiamenti religiosi e ai consueti stand della fiera, il 14 dicembre inizierà il Mercatino di artigianato e prodotti tipici locali “Un’idea per Natale” curato dalla Pro Loco di Sant’Agnello in collaborazione con realtà associative e sociali durante il quale sarà possibile passeggiare a via Diaz nell’atmosfera natalizia, regalare un pensierino solidale, assaggiare le degustazioni e divertirsi con l’intrattenimento degli artisti di strada. Il Mercatino è previsto per il 2024 il 14 e il 15 dicembre e il weekend successivo, il 21 e il 22 dicembre, e poi il 4 e 5 gennaio 2025.

Alle 17:00 inoltre verrà inaugurata “La Casa di Babbo Natale” allestita dal Forum dei Giovani e dalla Pro Loco a via Diaz. Un’esperienza coinvolgente dove i bambini potranno incontrare Santa Claus e i suoi aiutanti, esplorare la casa incantata e scrivere la propria letterina. Le porte saranno aperte dalle 17:00 alle 19:00 il 14 e 15 dicembre e poi il 21 e 22 dicembre.

Continua poi fino al 16 dicembre la Fiera degli animali a Viale dei Pini: dalle 10:00 alle 18:00 grandi e piccini potranno conoscere le radici storiche degli odierni festeggiamenti patronali e guardare da vicino, con rispetto e curiosità, animali come conigli, pony, cavalli, mucche a rischio estinzione e capre del Camerun.

La mostra “Giocattoli di un tempo” prevista nel Palazzo municipale dal 15 dicembre è invece rimandata per sopraggiunte difficoltà dell’organizzatore.

In occasione della festività del Santo Patrono, sabato 14 dicembre, il cimitero comunale sarà aperto dalle ore 08:00 alle ore 13:00.