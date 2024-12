Il Comune di Summonte e i paesi limitrofi invitano a scoprire un programma ricco di appuntamenti

Il prossimo fine settimana, il territorio del Partenio si anima con una serie di eventi imperdibili, dedicati alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e delle bellezze locali. Il Comune di Summonte e i paesi limitrofi vi invitano a scoprire un programma ricco di appuntamenti.

Venerdì 13 dicembre 2024

Per Grazia Ricevuta

Presso il Centro Sociale Starze di Summonte, a partire dalle ore 18:00, il Parco Regionale del Partenio, in collaborazione con il comitato “Starze in Festa”, organizza una serata all’insegna delle tradizioni e dell’innovazione. Tra gli appuntamenti principali:

Viaggio in montagna con i visori 3D, per un’esperienza immersiva nelle bellezze del Parco.

Presentazione del libro “Tùttu-Cià” di Giovanni De Feo, con un focus su ambiente e sostenibilità.

Laboratorio didattico sui Cicci di Santa Lucia, prelibatezze tipiche della tradizione locale.

Spettacolo “Terra e non guerra”, a cura di Carmine Nardone ed Eduarda Iscaro.

Un evento che unisce tradizione, cultura e innovazione per celebrare l’essenza del nostro territorio.

Sabato 14 dicembre 2024

E quindi uscimmo a riveder le Geminidi!

Presso la suggestiva Torre Angioina di Summonte, alle ore 20:30, la Pro Loco Submontis organizza un’osservazione guidata delle stelle cadenti, le Geminidi, in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Durante la serata, sarà possibile degustare menù tipici nello splendido scenario del complesso castellare. Prenotazione obbligatoria tramite il link: https://forms.gle/g4oAoi8yJXmzU6HW9.

Sabato 14 e Domenica 15 dicembre 2024

Mercatini di Natale nei Borghi del Partenio

Questa settimana, l’appuntamento è a Sant’Angelo a Scala, dove le strade del borgo si trasformano in un incantevole villaggio natalizio. Bancarelle artigianali, prodotti tipici e decorazioni natalizie renderanno l’atmosfera unica e magica. Una passeggiata tra i mercatini è l’occasione perfetta per trovare regali originali e immergersi nella magia del Natale.