Il Comune di Volturara Irpina, in collaborazione con la Pro Loco Volturara Irpina, è lieto di invitare tutti a "La Magia del Natale nella Valle del Dragone", una straordinaria manifestazione natalizia che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 dicembre. L'evento si terrà all'interno di una tendostruttura riscaldata con tantissimi posti a sedere, garantendo il massimo comfort per tutti i visitatori, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Con questa accogliente cornice al coperto, tutti potranno immergersi appieno nella magia del Natale senza alcuna preoccupazione legata alla pioggia o al freddo e potranno assaporare i piatti tipici della Valle del Dragone e l'ottimo vino irpino. ""La Magia del Natale nella Valle del Dragone" rappresenta per Volturara Irpina un'importante tappa nella crescita e valorizzazione del nostro territorio", afferma il Sindaco, Marino Sarno. "Non siamo più soltanto una meta per eventi estivi: oggi Volturara si propone anche come un punto di riferimento per manifestazioni invernali che sanno coniugare tradizione, divertimento e accoglienza."

“Questo evento natalizio – aggiunge Sarno -, che si svolge in una tendostruttura riscaldata con tantissimi posti a sedere, conferma la capacità della nostra comunità di organizzare appuntamenti di alto livello, rendendo Volturara sempre più attrattiva, non solo per l’Irpinia ma per tutta la Campania“.

“Abbiamo lavorato per offrire un programma ricco e variegato – prosegue il Primo Cittadino – , capace di coinvolgere famiglie, bambini e appassionati delle tradizioni natalizie, ma soprattutto per dimostrare che il nostro paese può essere vivo e accogliente tutto l’anno. Questa manifestazione non è solo una festa, ma un momento in cui Volturara consolida la propria identità come luogo di incontro, cultura e intrattenimento e ricco di straordinari prodotti di eccellenza.”

“Ringrazio la mia amministrazione, la Pro Loco, le associazioni locali e tutti coloro che hanno contribuito con passione alla realizzazione di questa iniziativa. Invito tutti a partecipare e a vivere con noi la magia del Natale, riscoprendo il piacere di stare insieme e condividere le emozioni che solo una comunità unita come la nostra sa regalare. Volturara Irpina – conclude Sarno – non è più solo un luogo da visitare, ma una realtà da vivere e amare, 365 giorni l’anno.”