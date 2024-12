Il Presidente Cavaliere del Lavoro Armando Enzo De Matteis premiato alla celebrazione degli 80 anni di Confindustria Avellino

Il Cavaliere De Matteis ha ricevuto il riconoscimento per i risultati conseguiti dalle due aziende da lui fondate: la Elcon Megarad e la De Matteis Agroalimentare

In occasione della celebrazione degli 80 anni di Confindustria Avellino, il Cavaliere del Lavoro Armando Enzo De Matteis è stato insignito del riconoscimento conferito dall’associazione agli imprenditori più rappresentativi del territorio irpino per l’impatto sociale, economico e per le ricadute occupazionali del loro operato.

Durante la cerimonia, che si è tenuta l’11 dicembre presso il teatro Gesualdo di Avellino, il Cavaliere De Matteis ha ricevuto il riconoscimento per i risultati conseguiti dalle due aziende da lui fondate: la Elcon Megarad, nata nel 1981 e operante nel mercato internazionale dell’energia e la De Matteis Agroalimentare, fondata nel 1993 e tra i 5 top player del mercato mondiale della pasta secca.

Il Gruppo De Matteis nel 2023 ha registrato un fatturato consolidato di 260 milioni di euro e conta circa 660 addetti distribuiti tra i due stabilimenti della Elcon Megarad (Arcella e Mignano Monte Lungo) e i due della De Matteis Agroalimentare (Flumeri e Giano dell’Umbria).

A margine della premiazione Armando Enzo De Matteis ha dichiarato: “Sono particolarmente onorato di ricevere questo riconoscimento nella mia città e nella provincia in cui da più di quarant’anni operano le aziende da me fondate. In particolare, sono molto orgoglioso di assistere alla crescita nei mercati internazionali sia di Elcon Megarad che della De Matteis Agroalimentare, con cui oggi raggiungiamo circa 60 mercati, dando lavoro a circa 600 addetti in Italia e quindi serenità ad altrettante famiglie. Un’espansione che si accompagna anche a investimenti per un presente e un futuro più sostenibile, come dimostra il raggiungimento dello status di Società Benefit da parte della De Matteis Agroalimentare nel 2023.”

Con il passaggio a Società Benefit, la De Matteis Agroalimentare ha consolidato i suoi impegni per la valorizzazione e lo sviluppo della Filiera agricola di approvvigionamento di grano duro, volti alla salvaguardia dell’ambiente e al benessere dei propri collaboratori.

Il Cavaliere Armando Enzo De Matteis ha ricevuto l’onorificenza direttamente dalle mani del Presidente di Confindustria Avellino Emilio De Vizia.