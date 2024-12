Sei premi ai ricercatori under 40

Concepito a sostegno della ricerca contro i tumori cerebrali, torna il ‘Premio Carla Russo’ giunto alla VI edizione. Anche quest’anno a Pimonte saranno consegnati sei premi ai migliori ricercatori under 40 operanti in Italia e all’estero, che si sono distinti per il valore scientifico degli elaborati esaminati dal Comitato tecnico di prestigio internazionale.

“La 6a edizione del Premio è dedicata al tema della resilienza. La capacità di non arrendersi che risiede nei pazienti che combatto ogni giorno contro il male e affrontano le cure, nelle speranze di ricercatori e studenti, nel cuore delle famiglie che con coraggio non cedono al dolore. Quella stessa resilienza che ci spinge a portare avanti questo Premio dedicato a nostra madre, Carla Russo. Quest’anno abbiamo voluto sostenere l’importantissimo lavoro svolto in Campania con la nascita dell’Osservatorio regionale per le Neuroscienze. Un passo determinate che va incoraggiato, per questo tre premi saranno riconosciuti a chi opera e studia nella nostra regione. Dobbiamo supportare i giovani che scelgono di lavorare nel nostro territorio. In questi anni abbiamo vinto tante sfide, raggiunto obiettivi importanti, ma ancora molta strada c’è da fare”. Lo hanno dichiarato Antonio e Carmela Palummo, figli della signora Carla Russo in ricordo della quale è nato il premio.

“In questi cinque anni sono stati premiati oltre 40 ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori cerebrali. Abbiamo partecipato alla nascita dell’Osservatorio delle Neuroscienze in Campania, e siamo riusciti a creare una rete internazionale di Professionisti. Questo non basta, serve l’aiuto di tutti per dare forza a un esercito della salute che dia speranza ai tanti pazienti costretti ad affrontare una patologia che ancora miete tante vittime”. Queste le parole di Luigi Mansi, segretario scientifico del Premio.

La giornata prevede un convegno alle ore 17,30, che vedrà presenti Aldo Patriciello (videomessaggio), eurodeputato, Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale della Campania, Tommaso Pellegrino, consigliere della Regione Campania, Giuseppe Catapano, presidente dell’Osservatorio Regionale sulle Neuroscienze, e il comitato scientifico del Premio Carla Russo.