Sabato 14 dicembre gran finale con un mix di cultura tra arte, danza, musica e poesia

Sabato 14 dicembre alle 18, serata conclusiva della quarta edizione della rassegna Avellino letteraria, presso villa Amendola. Un evento che ha posto un sigillo di origine controllata e garantita, tra gli eventi più importanti per la diffusione della letteratura, ma della cultura in generale, nella nostra città, un’occasione di dialettica costruttiva, dibattiti sulle varie forme espressive più evocative ed attuali. Una esperienza densa di emozioni e di alta qualità attraverso gli autori, gli ospiti ed i relatori. Un mix di cultura tra arte, danza, musica, poesia, con performance dei tanti artisti, che si sono alternati durante le serate della rassegna. Il programma 2024, è stato estremamente ricco e complesso. Il suo claim può essere riassunto nella parola: “Esserci”, con l’aggiunta di un punto interrogativo ed uno esclamativo. Esserci oggi è un dovere. Esserci con le certezze ma anche con i dubbi. Una edizione, che ha riscontrato un notevole interesse da parte del pubblico, di editori, scrittori e quanti hanno partecipato all’evento. Ospite della serata finale, l’autore Giancarlo Guercio, con il libro, “Limen e Meta” edito Rubbettino. Il volume esplora elementi innovativi della scrittura di Luigi Pirandello. In particolare l’autore si sofferma sulle afferenze filosofiche delle opere pirandelliane, sulle connessioni con i dettami della fenomenologia e propone, quindi, una lettura trasversale applicando strumenti analitici non solo della critica letteraria ma anche di altre discipline. Partecipa con autore, Milena Montanile, Università degli Studi di Salerno. Dopo l’introduzione del direttore artistico, Annamaria Picillo, interverranno: Rino Caputo, Università di Roma “Tor Vergata” e Vincenzo Salerno, Università degli Studi di Salerno. A seguire siparietto teatrale, con reading di brani scelti a cura dell’autore/attrice, Rosita Speciale, con intermezzo musicale del Trio Project: Antonella Carpenito, (voce) Luis Di Gennaro, (pianoforte) e Valeria Lanzara (danza). Ad arricchire la serata, la mostra fotografica “Oltre il visibile, dentro il sentire” dell’artista, Anna Giulia Pagliuso. “Grand Final” con Patty e Annie. Coordina la giornalista Daniela Apuzza. La kermesse si concluderà con un brindisi, che sarà di buon auspicio per la quinta edizione, con la certezza di aver creato un punto fermo per gli anni avvenire.