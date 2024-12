Natale in Codice, evento a Serino (Av)

Serino celebra il Natale con arte, letteratura e teatro presso il Convento di San Francesco

Il Convento di San Francesco a Serino apre le sue porte per ospitare un evento speciale dedicato a grandi e piccini: “Natale in Codice”, un viaggio emozionante tra arte, storia e bellezza.

Sabato 14 dicembre 2024, a partire dalle ore 17:00, il pubblico sarà trasportato in un’esperienza unica, dove pittura, letteratura e teatro si intrecciano per celebrare il genio di Leonardo da Vinci e lo spirito del Natale.

Natale in Codice

“Natale: punto di partenza su un’idea incompiuta”

Immaginate una tela bianca, simbolo di possibilità infinite, che diventa il punto di partenza per un viaggio straordinario tra passato e presente, guidato dall’ispirazione del genio di Leonardo da Vinci. Questo è il cuore di Natale in Codice, un evento unico che unisce arte, teatro e spiritualità per celebrare il Natale come rinascita e compimento.

Al centro dell’iniziativa, la sfida artistica di completare L’Adorazione dei Magi, l’opera incompiuta di Leonardo del 1481. Attraverso mesi di lavoro intenso, l’artista protagonista Sabino Matta ha mantenuto viva l’essenza dell’opera originale, reimmaginandola con il proprio linguaggio creativo. Il risultato è un capolavoro che non solo omaggia il genio del Rinascimento, ma dialoga con il pubblico di oggi, invitandolo a riflettere sull’incompiutezza come opportunità di scoperta e crescita.

La serata-evento, presentata in collaborazione con Carmine Pelosi, intreccia arti visive e spettacolo teatrale in un’esperienza immersiva. La nuova interpretazione dell’opera di Leonardo sarà il fulcro di uno spettacolo che celebra la forza delle emozioni, la spiritualità del Natale e l’energia creativa che unisce generazioni.

Natale in Codice non è solo un’esposizione artistica, ma un invito a riscoprire il mistero della creazione, ascoltare il dialogo tra passato, presente e futuro e trovare in ogni incompiuto il seme di una nuova possibilità.

Che questo Natale sia un momento per ritrovarsi, per guardare oltre l’apparente finito e per completare, insieme, le storie ancora aperte dentro di noi.

Programma della giornata:

• Proiezione del cartone animato: Leonardo Da Vinci.

• Anteprima teatrale: Raccontando… Il Presepe Vivente, a cura della Gioventù Francescana di Serino.

• Spettacolo teatrale: Natale in Codice, con Carmine Pelosi e Sabino Matta.

• Inaugurazione dell’opera d’arte: Omaggio a Leonardo da Vinci.

• Apertura della mostra personale dell’artista Sabino Matta.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 28 dicembre 2024, ore 19:00

Performance pittorica “Nascere Oggi – Raccontando… Il Presepe Vivente”.

Ingresso libero.

L’evento, patrocinato dal Comune di Serino e realizzato in collaborazione con importanti realtà culturali, è un’occasione imperdibile per immergersi nella magia del Natale, tra tradizione e innovazione, sotto la guida dell’ispirazione leonardesca.

Per maggiori informazioni:

Visita il sito ufficiale del Comune di Serino (www.comune.serino.av.it).