Due i conducenti coinvolti

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 11’14 di oggi 10 dicembre, sono interveuti alla periferia della città in via Giulio Acciani, per un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto i rispettivi conducenti, una donna ed un ragazzo di 21 anni sono rimasti feriti e sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e la Polizia Locale di Avellino ha effettuato i rilievi dell’accaduto.