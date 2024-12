Un capolavoro d’arte e tradizione

Nella suggestiva cornice della chiesa di Morigerati, è stato inaugurato il presepe napoletano realizzato dal celebre maestro Marco Ferrigno, uno dei massimi esponenti della tradizione presepiale partenopea. Alla presenza del sindaco, Guido Florenzano, dell’amministrazione comunale, del parroco Don Antonino Savino e della cittadinanza, è stato svelato un capolavoro d’arte che celebra la spiritualità e la cultura popolare della Campania.

Il presepe di Ferrigno rappresenta un’opera unica, in grado di coniugare la bellezza della tradizione con dettagli artistici di straordinaria finezza. La scena della Natività, espressione della nascita di Gesù da parte di Maria e San Giuseppe, è rappresentata da personaggi realizzati interamente a mano con terracotta policroma e stoffe pregiate. Accanto alla Sacra Famiglia, i Re Magi sfoggiano abiti sontuosi, doni e dettagli dorati, mentre l’Angelo dell’Annunciazione ai pastori, posto in alto, sembra librarsi in aria con una grazia che cattura l’attenzione. l maestro Ferrigno, che da anni lavora per preservare e rinnovare l’arte del presepe, ha realizzato per Morigerati non solo un simbolo religioso, ma anche un pezzo di Napoli, con i suoi colori e la sua anima. In un messaggio inviato alla comunità, Ferrigno ha dichiarato: “abiamo stipulato un accordo con il sindaco, dal prossimo Natale, 2025, verrò da voi e costruirò piano piano in un’abitazione a scelta di Morigerati, dove per altro verrò a soggiornare, un angolo dedicato al presepe che crescerà insieme a noi. Sarà un presepe unico nel suo genere”.

La cerimonia è culminata con la benedizione del parroco, che ha voluto che fosse una giovane famiglia di Morigerati a svelare l’opera e ha sottolineato l’importanza del presepe come simbolo di unità e speranza. “Abbiamo desiderato quest’opera come simbolo di una festa che portiamo dentro fin da bambini. Ci crediamo fortemente. Questo presepe è frutto di un artista, Marco Ferrigno, che ci ha onorati di un pezzo costruito per noi appositamente e della disponibilità a venire a Morigerati per il prossimo anno e costruire qui un presepe unico”, sono le parole del sindaco Florenzano. Il presepe, che resterà esposto nella chiesa durante tutto il periodo natalizio, ed oltre, diventerà sicuramente un polo d’attrazione per turisti e fedeli che sceglieranno Morigerati.