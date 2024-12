Il Presidente nazionale (PPI) ha conferito la carica al signor Di Santolo Lino

Con la presente, in ossequio alle vigenti normative statutarie, con effetto immediato, Il Presidente nazionale del “Partito Pensionati per l’Italia” (PPI) Antonio de Lieto, ha conferito al signor Di Santolo Lino la carica di Vice Segretario Provinciale del Partito Politico “Pensionati per l’Italia” (PPI) di Roma, con delega “tutela delle donne e contrasto alla violenza”. componente la Segreteria Provinciale di Roma. Di Santolo Lino è diplomato come tecnico attivista alberghiero presso l’IPAS di Spoleto nel 1976 con punteggio 50/60. Il 1978 si è iscritto all’Università la Sapienza (ROMA).

“Il PPI – ha evidenziato de Lieto – è una grande realtà ed il suo successo, è indubbiamente legato alla consapevolezza che i pensionati hanno un estremo bisogno di un partito politico che garantisca la soluzione delle problematiche che investono milioni di pensionati e come se non bastasse, percepiscono misere pensioni. A Di Santolo Lino – ha concluso de Lieto – gli auguri di buon lavoro da tutti gli appartenenti al Partito politico “Pensionati per l’Italia” (PPI).